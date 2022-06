Kriens Mit Erich Tschümperlin tritt einer der engagiertesten Einwohnerräte zurück Einwohnerrat Erich Tschümperlin (Grüne) studierte die Dossiers bis ins Detail und war für kritische Voten bekannt. «Irgendwann ist es genug», sagt er nun. Vollends zieht er sich aber nicht aus der Politik zurück. Stefan Dähler 07.06.2022, 15.00 Uhr

Nach 15 Jahren ist Schluss: Erich Tschümperlin (Grüne) tritt per Ende August als Krienser Einwohnerrat zurück. Der 61-jährige Elektroingenieur gehörte zu den aktivsten und wohl auch kritischsten Parlamentariern. Er studierte die Dossiers genau, wies auf offene Fragen oder Ungereimtheiten hin – nicht immer zur Freude des Stadtrats. «Nun ist es Zeit für einen Wechsel, ich will Platz machen für eine jüngere Person», sagt Tschümperlin. «Die Arbeit war sehr intensiv und aufwendig, irgendwann ist es genug.» Ganz aus der Politik zieht er sich aber nicht zurück – Tschümperlin bleibt weiterhin Co-Präsident der Grünen Kriens.

Erich Tschümperlin, zurücktretender Einwohnerrat (Grüne). Bild: PD

Als Tiefpunkt der letzten Jahre bezeichnet er den Streit um die Einkünfte des Stadtrats. Auch die kürzliche Ablehnung der Testplanung für die Aufwertung der Kantonsstrasse im Zentrum bedauert Tschümperlin sehr. Erfolge seien, dass die Lohnerhöhung für den Stadtrat nicht einfach durchgewunken und die Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) zu den Mehrkosten des Zentrumsprojekts eingesetzt wurde.

PUK-Präsidium gab er an Beat Tanner ab

Tschümperlin war zunächst Präsident der PUK und wurde später durch Beat Tanner (FDP) ersetzt, nachdem die Stadt Bedenken wegen Befangenheit anmeldete. Dies, weil Tschümperlin Mitglied der Zentrumskommission gewesen war, die das Projekt begleitet hatte. «Wir hatten keine Entscheidungsbefugnis, es waren auch Vertreter von verschiedenen Vereinen in der Kommission dabei. Nach dem Baustart wurden wir dann über den jeweiligen Stand der Arbeiten informiert, mehr nicht», sagt er dazu. «Ob da eine Befangenheit gegeben ist, kann man unterschiedlich sehen. Vielleicht ging es auch darum, mir eins auszuwischen.» Er habe damit aber leben können:

«Die PUK wurde dank Beat Tanner gut abgeschlossen, und es blieb mir viel Arbeit erspart.»

Was Tschümperlin freut: «Als ich anfing, waren wir Grünen zu viert im Einwohnerrat, oft wurden wir kaum ernst genommen.» Inzwischen haben die Grünen sechs Sitze und stellen gemeinsam mit der GLP die grösste Fraktion mit total acht Sitzen von 30. Für ihn rückt Zita Bucher nach. Damit gibt es in der Fraktion wieder eine Frau. Sie ist Lehrerin an der Musikschule Kriens und Dozentin für Rhythmik an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz.