Kriens Musiker, Mechaniker und Therapeutinnen – sie alle finden Platz auf dem zwischengenutzten Bell-Areal Die Zwischennutzung auf dem Bell-Areal in Kriens hat Fahrt aufgenommen. In den Industriehallen und ehemaligen Bürogebäuden arbeiten unterschiedlichste Nutzende. Sandra Peter Jetzt kommentieren 26.09.2022, 11.00 Uhr

Auf dem 38'000 Quadratmeter grossen ehemaligen Bell Areal in Kriens wird es wieder lebendiger; die noch ansässigen Unternehmen erhalten Gesellschaft. Zahlreiche Mieterinnen und Mieter sind für eine Zwischennutzung eingezogen, sie dauert voraussichtlich bis Ende Februar 2027. Wir haben einige Nutzende besucht und mit der Co-Leitung des Projekts gesprochen.

Bereits frisch gestrichen und detailreich eingerichtet ist das Atelier von Simone Geel. Sie ist im Juli aus der alten Ziegelei hergezogen. Für sie sei die Lage hier ideal, erklärt Geel, die Musiktherapie und Improvisationskurse für Erwachsene und Kinder anbietet.

Simone Geel hat ihr Atelier für Musiktherapie in einem Raum auf dem ehemaligen Bell Areal liebevoll eingerichtet. Bilder : Nadia Schärli (Kriens, 13. September 2022)

«Ich wäre mit meinem Angebot zu laut für eine klassische Gemeinschaftspraxis, hier störe ich niemanden», erklärt die Musiktherapeutin. «Gleichzeitig bin ich froh, dass ich nicht isoliert bin», fährt sie fort. In der Nähe liege die Musikschule, über welche man ihr Angebot ebenfalls nutzen kann, und auf dem Stockwerk gebe es einen Vorraum, den die Mieterinnen und Mieter gemeinsam nutzen könnten, sei es als Warte- oder vielleicht auch Besprechungszimmer.

Bilder: Nadia Schärli (Kriens, 13. September 2022) Im harmonisch eingerichteten Atelier von Simone Geel sind Musikinstrumente gleichermassen Deko und Gebrauchsgegenstand. Bilder: Nadia Schärli (Kriens, 13. September 2022)

Geels Klientinnen und Klienten mögen den neuen Standort. «Bei Zwischennutzung denken einige an Punk und Abbruchhäuser in verwahrlostem Zustand. Aber es ist alles sauber und professionell organisiert», sagt Geel und lächelt.

In einer der grossen Industriehallen ist Mathias Jauch inmitten von Geländewagen, Bussen und anderen Gefährten anzutreffen. Er ist stellvertretender Geschäftsführer der Autowerkstatt Traveltech GmbH, die auf Geländewagentechnik und den Umbau und Upgrades bei Reisefahrzeugen spezialisiert ist.

Mathias Jauch, stellvertretender Geschäftsführer der Traveltech GmbH, arbeitet gerne in der Halle auf dem ehemaligen Bell Areal. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 13. September 2022)

Traveltech ist bereits vor rund zwei Jahren aufs Areal gezogen und wenn es nach Jauch geht, würde er über die Zwischennutzungszeit hinaus noch bleiben. «Hier zu arbeiten, ist genial», schwärmt er. «Nebst den technischen Voraussetzungen besteht einfach eine gute Atmosphäre, man hilft einander.»

Blick in die Werkstatt von Traveltech auf dem Bell Areal. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 13. September 2022)

Die Werkstatt bereitet häufig Reisegefährte für die Motorfahrzeugkontrolle vor. Am meisten Freude lösen bei Jauch die Aufträge aus, bei denen er seine eigenen Erfahrungen aus Geländewagen-Touren in Afrika oder Island einbringen kann, beispielsweise bei einem Komplettaufbau eines Fahrzeuges, bei dem Fahrwerk, Reifen und elektrische Belange aufeinander abgestimmt werden müssen.

Im nächsten Raum stehen mehrere Pulte mit modernen Bildschirmen und Rechnern, ein kleines Fotostudio mit speziellen Lampen und etwas abgetrennt davon zahlreiche Regale, die als Lager dienen. Hier erledigen unter anderem die Fotografen Urs Wyss und Holger Jacob ihre Büroarbeiten und die klassischen Fotoaufträge, die «Brotjobs». Zukünftig wollen sie vermehrt zusammenarbeiten.

Die Fotografen Urs Wyss (links) und Holger Jacob kannten sich zwar vorher schon, haben sich auf dem Bell Areal aber «beruflich wiedergefunden», wie sie sagen. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 13. September 2022)

Jacob ist selbstständig und auf Architektur spezialisiert, Urs Wyss führt die auf Virtual Reality und Panoramakino spezialisierte Firma Avocado 360. Wyss hat unter anderem den Film «Planet Red Bull» über die Aktivitäten der von Red Bull gesponserten Athleten produziert sowie für Schindler Aufnahmen, die Liftfahrten simulieren.

«Wir sind meines Wissens die ersten und einzigen in der Schweiz, die solche Filme produzieren», sagt Wyss stolz. «Wir besetzen damit aber eine sehr spezifische Nische, klassische Fotoaufträge sichern unser Überleben.» Am 8. Oktober feiert der neuste Film «Experience Switzerland» im Verkehrshaus Premiere. Dies ist der Trailer dazu:

Nebst Fotografie- und Film- hat es Wyss auch die Safranproduktion angetan. Zusammen mit seiner armenischen Frau Anush Amirkhanian hat er ein Projekt auf die Beine gestellt, das der Bevölkerung in Armenien an der Grenze zu Aserbaidschan Zukunftsaussichten bieten soll. Deswegen haben sie dort den Anbau von Safran lanciert und beschäftigen 18 Frauen auf ihren Feldern, bald sollen es gegen 40 sein. In ihrem Lager auf dem Bell Areal befindet sich deswegen nicht nur Filmequipment, sondern auch Gewürze und Tee.

Bilder: Nadia Schärli (Kriens, 13. September 2022) Urs Wyss engagiert sich nicht nur für Film- und Foto-, sondern gemeinsam mit seiner Frau auch für die Safranproduktion in Armenien. Bilder: Nadia Schärli (Kriens, 13. September 2022)

In der alten Turbinenversuchsanlage wirkt schon seit 2018 das Künstlerkollektiv Leerraum.offen, das den hohen Raum als Atelier, Werkstatt und Proberaum nutzt. Dahinter stecken Noemi Hunkeler und Benjamin Pogonatos, die je nach Projekt mit weiteren Kunst- und Kulturschaffenden zusammenarbeiten.

Noemi Hunkeler und Benjamin Pogonatos des Kollektivs Leerraum.offen proben, kreieren und werken auf dem Bell Areal. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 13. September 2022)

Der Fokus des Kollektivs liegt dabei auf den darstellenden Künsten, auf Tanz und Theater. Hunkeler kümmert sich vorwiegend um Szenografie, Requisiten und Kostüme, Pogonatos um Musik, Theater und Vermittlung. «Dafür brauchen wir Freiraum und vor allem Platz und den haben wir hier», erklärt Pogonatos. Direkt beim Eingang gibt es eine mehrere Quadratmeter grosse freie Fläche, auf dessen hinterer Teil zum Zeitpunkt des Besuches bemalte Stoffbahnen zum Trocknen ausgelegt sind. Hinter einem Vorhang liegt die Werkstatt, auf einem Kleiderbügel auf einer Galerie hängen Kostüme.

Bild: Nadia Schärli (Kriens, 13. September 2022)

Die beiden freuen sich, dass auf dem Areal nun wieder mehr los ist. «Es war schon etwas still hier zwischendurch», so Hunkeler. Es sei aber «megacool» hier, so Pogonatos, und auch dass es nun für die anderen Räume eine Zwischennutzung gebe. «Ich bin gespannt, was alles noch passiert.»

Im Sommer eingezogen ist der Pianist und Komponist Raphael Loher. Im grossen Raum stehen mehrere Musikinstrumente, darunter zwei Flügel und ein Schlagzeug.

Pianist und Komponist Raphael Loher arbeitet ebenfalls auf dem Bell Areal. Um zwei Flügel in den Raum zu kriegen, mussten er und seine Kollegen die Fenster komplett rausschrauben und einen Kran mieten. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 13. September 2022)

Können alle Musiker in nur einem Raum an eigenen Projekten arbeiten? «Wir führen einen Google-Kalender, in den sich jeder einträgt», erklärt der Komponist. «Im Sommer waren wir so gut wie nie alle da.» Pianist Silvan Koch sei beispielsweise im Sommer mit «Faber» auf Tour gewesen. Dass auf dem Gelände auch Industriehallen liegen, störe nicht. «Es ist akustisch wahnsinnig ruhig hier. Das ist wohl der ruhigste Proberaum, den ich je hatte», sagt Loher.

Der Pianist erhofft sich einerseits inspirierende Begegnungen, etwa mit weiteren Mieterinnen und Mietern im Gebäude, sagt aber auch: «Ich komme zum konzentrierten Arbeiten her.» Loher lebt hauptsächlich davon, Konzerte zu geben und Film- und Theatermusik zu komponieren. Am 14. Oktober feiert er Plattentaufe seines Soloalbums «Keemun» im Neubad.

Weil der Platz für seine Sirupmanufaktur Zuckerpeitsche in Littau zu klein für alle Aufgaben wird, ist seit kurzem auch Chris Eckert auf dem Bell Areal anzutreffen. In einem Hallenteil hat er sein Büro, Lager und die Etikettiermaschine eingerichtet. «Für diese Maschine brauche ich Starkstrom und Druckluft, das ist nicht einfach zu finden», erklärt der Sirupfabrikant.

Christian Ecker, Sirupier der «Zuckerpeitsche», mag den Charme des Areals. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 13. September 2022)

Die Produktion bleibt wie bisher in einer ehemaligen Militärküche. In Kriens will Eckert Workshops anbieten können für grössere Gruppen mit über 15 Personen. Ihm gefällt das Industrie-Ambiente. «Ich bin mega gern hier. Für die Workshops könnte ich noch einen mobilen Induktionsherd reinstellen und eine Chromstahl-Kücheninsel auf Rädern. Das wär doch ein Erlebnis», erläutert der Sirupier begeistert seine Pläne.

In der Industriehalle auf dem Bell Areal werden die Sirups der Zuckerpeitsche-Manufaktur präsentiert. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 13. September 2022)

Eigentümerin des Areals ist die Wohnbaugesellschaft Logis Suisse AG, die die Organisation «unterdessen» mit der Koordination der Zwischennutzung beauftragt hat. Als lokale Vertreter der bisher vorwiegend im Raum Basel tätigen Organisation sind Francesca Blachnik und Dominik Unternährer als Projektleitende angestellt. Sie managen die Zwischennutzung der beiden Büro- und Ateliergebäude.

Dominik Unternährer und Francesca Blachnik sind als Co-Leitung für die Vermietung der Atelier- und Büroflächen zur Zwischennutzung zuständig. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 13. September 2022)

Von den rund 30 Räumen sind bis auf Einzelplätze in einem Gemeinschaftsatelier und einer grösseren Fläche alle vergeben. Für ein rund 20 Quadratmeter grosses Atelier oder Büro zahlen Mietende etwa 300 Franken pro Monat inklusive Nebenkosten. «Wir mussten die Räume nie gross ausschreiben, die Nachfrage ist hoch», erklärt Unternährer. Und Blachnik sagt: «Das Interesse der Bevölkerung an der Entwicklung des Areals ist auch sonst immens. Viele Krienser haben einen engen Bezug dazu, etwa über Verwandte oder Bekannte, die mal hier gearbeitet haben.»

Bis Ende November werden alle neuen Mieterinnen und Mieter eingezogen sein. «Als Nächstes wollen wir das Areal weiter aktivieren», erklären die beiden Co-Leitenden. «Damit ein Begegnungsraum für Nutzende und die Bevölkerung entsteht.» Dies soll beispielsweise durch Veranstaltungen, Gemeinschaftsräume oder die Vermietung eines grösseren Raumes für Yoga, Chorproben oder Seminare geschehen.

Nach der Zwischennutzung soll aus der Industriezone ein neues Stadtquartier entstehen. Vorgesehen sind sowohl öffentliche Plätze mit Gastro-, Laden- und Gewerbenutzungen als auch Wohnungen mit Räumen zur gemeinschaftlichen flexiblen Nutzung. Die Verwaltung und das Engineering der Andritz Hydro AG werden auf dem Areal bleiben.

