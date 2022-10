Kriens Neuer Gallivater: «Wir haben nie eine negative Reaktion gehört» Erstmals hat der Gallivater einen Lebenspartner und keine Partnerin. Thomas Häfliger und Erich Peterer erhalten viele positive Reaktionen. Lob zollen sie der Zunft und der Bevölkerung. Hannes Bucher Jetzt kommentieren 28.10.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gallivater Thomas Häfliger (rechts) mit Partner Erich Peterer im Restaurant Hergiswald. Bild: Jakob Ineichen (Kriens, 26. Oktober 2022)

Da muss ja an diesem Mittwochvormittag die Sonne die Wolkendecke im Hergiswald durchbrechen – bei so viel Positivem, was es da zu erzählen und zu vernehmen gibt: Der neugewählte Gallivater Thomas Häfliger und sein Lebenspartner Erich Peterer sitzen an einem Gartentisch vor ihrem Gasthaus Hergiswald. Sie schwärmen davon, was die letzten Tage «abgegangen» ist.

Am vergangenen Samstagabend ist der 56-jährige Gastronom zum 75. Gallivater der Galli-Zunft Kriens gewählt worden – und dies am 100. Zunftbot. Ein Novum in der Geschichte der Galli-Zunft: Der neue Gallivater lebt seit 33 Jahren mit einem Partner zusammen, mit Erich Peterer. «Nein, er wird nicht die ‹Galli-Mutter› sein, sondern ganz einfach der Erich», sagt Thomas Häfliger und adressiert ein ganz grosses Kompliment an «seine» Galli-Zunft sowie an die Krienser und Obernauer Bevölkerung:

«Mein Partner und ich kommen überall ganz gut an. Wir haben nie eine negative Reaktion gehört.»

Selbstverständlich werde Erich ihn in seinem Amt stets begleiten und unterstützen.

Nach der Wahl ging die Post ab

Gleich nach der Wahl ging am letzten Samstag «die Post zünftig ab». Mit einem Car fuhren an die 100 Personen in den Hergiswald zum traditionellen Würstli-Essen. Am nächsten Tag folgten der Apéro und der erste öffentliche Auftritt an der Krienser Chilbi auf dem Dorfplatz. «Wir wurden so toll und begeistert von der Bevölkerung empfangen und gefeiert. Unglaublich schön», sagt Häfliger. «Verrückt» und ebenso «eindrücklich» auch die digitale Post, welche ins Haus flatterte: «Rund 200 Whatsapp-Nachrichten habe ich erhalten – von den Mails gar nicht zu reden.»

Thomas Häfliger. Bild: Jakob Ineichen (Kriens, 26. Oktober 2022)

Was macht den obersten Krienser Fasnächtler persönlich speziell? Was ist seine besondere Eigenschaft? «Ich darf sagen, ich bin sehr tolerant», sagt Thomas Häfliger:

«Ich nehme jeden Menschen so, wie er ist.»

Erich und er hätten «die Fenster für andere und anderes weit geöffnet». Das trägt offensichtlich Früchte. Ausgrenzung hätten sie auch als Paar nie erlebt. «Wir sind stets mit offenen Armen empfangen worden, auch im Hergiswald.» Dort führen sie seit 2019 den Gasthof neben der Wallfahrts-Kapelle. «Ich bin der ‹Schnorri›», lacht Thomas Häfliger, Erich ist der «Zahlenbeiger». Ergänzt wird das Duo mit Nadja Schauber. Auch sie ist eine langjährige Geschäftspartnerin.

Gastronomisch ging es immer höher hinaus

Kontinuität und Beharrlichkeit, Ausdauer bekam Thomas Häfliger von seinem Vater vorgelebt. Dieser war 42 Jahre lang Küchenchef im Hotel Gütsch. Auch Sohn Thomas lernte Koch und den Kellnerberuf, er machte das Wirtepatent, wurde Gastronom und ist Kochexperte. Noch immer ist das Kochen seine grosse Leidenschaft. «Das ist mein grösstes Geschenk: Mein liebstes Hobby ist zugleich mein Beruf.»

Über die «Waldegg» in Horw und das Restaurant Obernau sind Thomas Häfliger und sein Partner in den Hergiswald gekommen. «Immer höher hinaus ist es gegangen», sagen die beiden schmunzelnd. Nein, Personalprobleme, das kennen sie nicht. Als «Herzmenschen», wie sie sich selber bezeichnen, können sie auf langjährige Mitarbeiter zählen. Vier Lehrlinge sind dieses Jahr zur «Betriebsfamilie» gestossen, das Gasthaus Hergiswald und auch die Catering-Firma, die sie noch betreiben, laufen bestens.

Galli-Zunft – die zweite Familie

2007 ist Thomas Häfliger in die Galli-Zunft eingetreten. «Ich habe sofort ja gesagt, als ich angefragt wurde.» 15 Jahre war er als Plakettenchef tätig und damit verantwortlich für die wichtigste Einnahmequelle der Zunft. «Es ist enorm, was die Zunft alles für die Öffentlichkeit macht – und wie sie auch da verankert ist. Auch Neuzuzüger sollten wissen, wie viel Einmaliges da für das Dorf respektive die Stadt Kriens durch die Zünftler geleistet werde. Wie sie ein wichtiges soziales Netzwerk bilde.

«Sofort ja» hat Thomas Häfliger auch bei der Anfrage für das Gallivater-Amt gesagt, als Nachfolger von Markus Hartmann. «Eine Riesenehre» sei dies für ihn und ein «Riesenzeichen» habe die Galli-Zunft damit «in die Welt geschickt». Offiziell ins Amt eingesetzt wird er am Samstag, 14. Januar 2023, anlässlich der Gallivater-Abholung. Sein Motto ist noch hängig – das werde dann eine spontane «Eingebung» sein. Den Weibel hat er inzwischen bestimmt: Das wird Fredy Stalder sein.

Was Thomas Häfliger und seinem Partner Erich Peterer am wichtigsten ist: Nicht sie, sondern vielmehr die Bevölkerung soll im Mittelpunkt sein. Damit der Gallivater für sein Amt vollumfänglich da sein kann, bleibt das Gasthaus Hergiswald während der Fasnacht geschlossen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen