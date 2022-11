McDonald’s im Pilatusmarkt in Kriens ist nun offen

Kriens Neuer McDonald’s im Pilatusmarkt ist nun offen Das Restaurant bietet Platz für 160 Gäste. Bis im Frühling 2023 ist zudem eine Aussenterrasse vorgesehen. 17.11.2022, 15.00 Uhr

Die neue McDonald’s-Filiale im Pilatusmarkt. Bild: PD

Das McDonald's-Restaurant im Einkaufszentrum Pilatusmarkt in Kriens ist am Donnerstag eröffnet worden, wie McDonald’s mitteilt. Geleitet wird es von der selbstständigen Lizenznehmerin Erika Boehm, die bereits die McDonald’s-Restaurants beim Mattenhof-Kreisel, im Emmen Center und in Emmenbrücke (wegen Umbau bis Frühsommer 2023 geschlossen) führt.

Im Innenbereich des McDonald’s im Pilatusmarkt finden 160 Gäste Platz, heisst es in der Mitteilung. Bis im Frühling 2023 ist eine Aussenterrasse geplant. Es seien 35 Mitarbeitende angestellt. Das Essen bestellen könne man an der Theke, an einem von vier Bestellautomaten oder via McDonald’s-App. Das Restaurant hat die ganze Woche geöffnet. (std)