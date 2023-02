Kriens Neuer Ökihof neben dem Pilatusmarkt ist definitiv vom Tisch Die Initiative für eine Entsorgungsstation beim Krienser Grütwäldli ist wegen der Waldrodung nicht umsetzbar, so der Stadtrat. Dennoch habe sie etwas gebracht. Stefan Dähler 06.02.2023, 16.00 Uhr

Der Betrieb des Horwer Ökihofs führt regelmässig zu Verkehrsproblemen in der Nachbarschaft. Doch die Suche nach einem neuen Standort verläuft seit Jahren erfolglos. Nun ist klar: Auch das Grütwäldli neben dem Pilatusmarkt in Kriens ist keine Option. Die für das Vorhaben nötige Waldrodung würde vom Kanton nicht bewilligt. Das schreibt der Krienser Stadtrat im Bericht und Antrag zur FDP-Initiative für einen Ökihof am Standort Grütwäldli.