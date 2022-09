Vermisste Frau aus Kriens in Luzern angehalten

Kriens Polizei hält vermisste Frau aus Kriens in der Stadt Luzern an Die am Montag als vermisst gemeldete Krienserin konnte dank einem Hinweis aus der Bevölkerung in Luzern angehalten werden. Aktualisiert 05.09.2022, 15.46 Uhr

Die Luzerner Polizei erhielt von einem Passanten eine Meldung, nachdem dieser die Vermisstmeldung in den Medien gesehen hatte, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die an Demenz leidende Frau wurde seit Sonntagabend vermisst. Sie wurde zuletzt an ihrem Wohnort in Kriens gesehen, wie die Polizei zuvor mitteilte. (rem/dvm)