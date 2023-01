Kriens: Schulklassen sollen Einwohnerrat besuchen

Bildung Krienser Schulklassen sollen den Einwohnerrat besuchen Das Parlament will mehr Kontakt zur Jugend. Es hat einen Vorstoss der Grünen überwiesen, das Schulbesuche anregt. 26.01.2023, 18.36 Uhr

Die Krienser Einwohnerratssitzungen finden jeweils im Pilatussaal des Stadthauses statt. Bild: Eveline Beerkircher (21. Februar 2019)

Heute besuchen praktisch keine Kinder und Jugendlichen die Sitzungen des Krienser Einwohnerrats. Das soll sich künftig ändern. Das Parlament hat am Donnerstag ein Postulat der Grünen überwiesen, das anregt, dass Schulklassen des 2. und 3. Zyklus (3. Primar bis 3. Sek) den Einwohnerrat besuchen sollen. Ziel ist, dass jedes Kind einmal in seiner obligatorischen Schulzeit in den Rat geht.