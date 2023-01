Kriens-Schwarzenberg Einst war das Eigenthal eine Ski-Hochburg – mit Sprungschanzen und Plänen für einen Sessellift Skifahren, Skispringen, Langlauf – das Eigenthal hat eine grosse Wintersport-Geschichte. Nun hat der Krienser Fredy Vogel diese in einem Buch festgehalten. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 23.01.2023, 19.00 Uhr

Buchautor Fredy Vogel. Bild: Philipp Schmidli

Heute ist das Eigenthal im Winter beliebt als Langlaufgebiet, wenn es die Schneeverhältnisse zulassen. Es hat mit Nadine Fähndrich gar eine Weltklasse-Athletin hervorgebracht. Früher war in Sachen Wintersport noch mehr los: Es gab einen Skilift, eine Skisprungschanze, auf der auch Wettkämpfe mit viel Publikum stattfanden, und gar Pläne für den Bau eines Sessellifts zum Studberg. Nachlesen können das Interessierte nun im Buch «Eigenthaler Skigeschichten», das der Krienser Fredy Vogel (86) verfasst hat.

Die Anfänge des Skisports im Raum Luzern gehen demnach auf den 1903 gegründeten Ski-Club Luzern zurück. Treibende Kraft sei Gottfried Speck-Jost gewesen, der in Luzern ein Geschäft führte, Skier vermietete und in einem Gratisblatt Werbung für den Skisport machte. Der Club organisierte Skitouren im Pilatusgebiet, ab 1905 fanden erste Wettkämpfe im Eigenthal statt. Später wurden auch Krienser, Malterser oder Schwarzenberger Organisationen aktiv.

Skispringen: Leute kamen «in Scharen»

Die Blütezeit erlebte der Wintersport im Eigenthal ab 1920. Für den Skisprung wurde am Nordhang zwischen Meiestoos und Lindenalp 1925 die «Grosse Pilatusschanze» errichtet. Diese ermöglichte Weiten von 50 Metern, was damals durchaus internationalen Standards entsprach. Zu einigen Wettkämpfen sei das Publikum «in Scharen» gekommen, obwohl man zu Fuss anreisen musste.

Aufnahme der Grossen Pilatusschanze bei einem Wettkampf im Jahr 1931. Bild: Ski-Club Luzern

1935 wurde die Schanze durch ein Gewitter zerstört, für die Zeit danach seien fast keine Informationen mehr zu finden, schreibt Vogel. Der letzte Wettkampf dürfte 1949 stattgefunden haben, das Interesse verschob sich Richtung Langlauf. Ende der 1950er-Jahre gab es Bestrebungen, den Skisprungsport im Eigenthal wiederzubeleben mit der «Fritz-Mühlebach-Schanze», die 1967/68 in der Nähe der alten Anlage erstellt wurde. Die Bedeutung der Pilatusschanze erreichte sie nicht mehr, 1991 wurde die Fritz-Mühlebach-Schanze abgebrochen.

Die Fritz-Mühlebach-Schanze kurz nach der Eröffnung. Bild: Fredy Vogel

Schweizer Langlauf-Meisterschaften im Eigenthal

Auch Langlauf-Wettkämpfe fanden im Eigenthal statt, zwischen 1929 und 1966 etwa vier Mal die Schweizer Meisterschaft über 50 Kilometer. Die Strecke war äusserst anspruchsvoll, es gab bei der Erstaustragung eine Schlaufe zur Krienseregg und einen Höhenunterschied von 1500 Metern. «Was würden wohl ‹die Heutigen› dazu sagen?», fragt Vogel im Buch rhetorisch.

Langläuferinnen und -läufer im Eigenthal während eines Amateur-Wettkampfs im Jahr 1983. Bild: Fredy Vogel

1970 wurde die erste Beleuchtungsanlage installiert, es fanden danach auch Nachtrennen statt. Die Pisten mussten damals aber noch mit Alpin-Skiern präpariert werden. Erst 1976 stand dafür ein Spurgerät zur Verfügung. Seit 2020 können die Loipen mit einer Schneelanze künstlich beschneit werden.

Nachtskifahren und gescheiterte Pläne

Wer im Eigenthal Ski fahren wollte, konnte ab 1962 den Lift Gantersei benutzen. Dieser habe vielen Kindern aus der Agglomeration ermöglicht, in Wohnortsnähe Skifahren zu lernen. Der Höhenunterschied betrug 50 Meter auf einer Länge von 250 Metern. Dank einer Beleuchtungsanlage konnte man auch nachts fahren. Das Aus kam im Winter 1987/88, als die «technisch überalterte Anlage» vom Bund gesperrt wurde, wie Vogel schreibt.

Der ehemalige Skilift Gantersei im Jahr 1970. Bildquelle unbekannt

Daraufhin wurde auf Initiative des Schulpflegers und Eigenthaler Lehrers ein im Sommer abbaubarer Kinderlift am Hang der ehemaligen Pilatusschanze installiert, der zuvor beim Holderkäppeli im Einsatz war. Dieser ist Einheimischen vorbehalten.

Anfang der 1960er-Jahre gab es noch grössere Ski-Pläne. Von der Unter-Honegg her sollte ein Sessellift zum Studberg fahren. Das Initiativkomitee habe aus einigen Eigenthalern, aber auch prominenten Politikern bestanden, die Idee sei aber bei den meisten Talleuten schlecht angekommen, schreibt Vogel. Sie befürchteten Landspekulationen und dass die Zufahrtsstrasse das Verkehrsaufkommen nicht mehr bewältigen könnte. Der Bund lehnte das Konzessionsgesuch letztlich ab, unter anderem mit der weitsichtigen Begründung, das Gebiet sei auf lange Zeit nicht schneesicher.

Archiv wurde zweimal zerstört

Das Buch enthält auch zahlreiche kleine Anekdoten, die Fredy Vogel zusammengetragen hat. Was hat den ehemaligen CVP-Politiker für diese Recherchearbeit motiviert? «Über die Geschichte des Wintersports im Eigenthal war bisher wenig bekannt», erzählt er auf Anfrage. «Das Archiv des Ski-Clubs Luzern ist zweimal abgebrannt.» Auch die «Hüter des Eigenthals» seien an Angaben früherer Jahre interessiert. Die Vereinigung Erholungsraum Eigenthal (VEE) wurde erst 1966 gegründet und ging 1977 an die Pro Eigenthal über.

Hinzu kommt, dass Vogel ehemaliger Elite-Langläufer und Biathlet ist, in diversen Funktionen bei Wettkämpfen im Eigenthal beteiligt war und ein persönliches Interesse am Thema hat. Die Informationen stammen vor allem aus alten Zeitungsberichten und dem Archiv des Zentralschweizer Schneesport Verbands, dessen Präsident Vogel einst war.

Es ist Vogels drittes Buch. Erschienen sind, immer im Eigenverlag, bereits eines über die Geschichte der Krienser Sportvereine sowie das Hüttenbuch zum Hochwald.

Hinweis Das Buch kann für 20 Franken bei Fredy Vogel bestellt werden: fredy_vogel@bluewin.ch. Erhältlich ist es auch in Eigenthaler Gaststätten.

