Kriens «Fairer Beitrag» oder «grosser Fehler»? Das spricht für und gegen die Billettsteuer-Vorlage Am 29. Januar stimmt Kriens über die Ausweitung der Billettsteuer auf lokale Veranstaltende ab. Befürworter Martin Zellweger und Gegner Werner Baumgartner kreuzen die Klingen. Martin Zellweger und Werner Baumgartner 18.01.2023, 16.30 Uhr

Pro: Kriens hat viel für Vereine getan

Martin Zellweger, Fraktionschef der SVP. Bild: PD

Kriens hat in den letzten Jahren millionenschwere Investitionen in Infrastrukturen getätigt, welche Sport- und Kulturvereinen einen hohen Nutzen bringen.

Bedenkt man, dass sich Kriens mit dem Kleinfeld in grosse Unkosten für den SC Kriens gestürzt hat, mit Schappe Süd einen einzigartigen Kulturraum, beispielsweise für Theateraufführungen, erbaut hat, einen topmodernen neuen Pilatussaal präsentiert, neue Proberäume zur Verfügung stellt, mit der Pilatus-Arena grossartige Rahmenbedingungen für Veranstaltungen ermöglicht – so ist es in der aktuellen finanziellen Situation der Stadt vertretbar, dass Besucher – also Nutzniesser dieser Einrichtungen – einen kleinen Zustupf an deren Kosten leisten.

Dafür müssten auch betroffene Vereine Verständnis zeigen. Die Besucher ihrer Veranstaltungen profitieren direkt von der geschaffenen Infrastruktur. Die Veranstaltungen gewinnen durch diese sogar an Attraktivität.

Kriens kennt bereits heute die Billettsteuer. Hier wird eine Krienser Sonderregelung aufgehoben, nämlich grössere Veranstaltungen lokaler Vereine mit über 10’000 Franken Veranstaltungsumsatz ohne gemeinnützigen Zweck von der Steuer auszunehmen. Die Billettsteuer zielt nicht auf die Vereine – schon gar nicht auf kleine, sondern auf die Besucher grösserer Veranstaltungen. Diese sollen einen fairen Beitrag leisten, anstelle der Krienser Steuerzahler.

Die Politik der SVP spricht sich klar gegen eine Anhebung oder Neuschaffung von Steuern aus. Die Massnahme leistet einen – wenn auch kleinen – indirekten Beitrag, den Druck auf die Krienser Steuerzahler für eine allgemeine Steuerfusserhöhung zu mindern.

Contra: Aktive Menschen werden ausgebremst

Werner Baumgartner, Präsident des SC Kriens. Bild: Jakob Ineichen

Die Ausweitung der Billettsteuer auf Kosten der Krienser Vereine ist falsch. Unsere Politiker versäumen keine Gelegenheit, die Arbeit der Vereine mit Worten zu würdigen und zu betonen, wie wichtig und staatstragend deren Arbeit für unser Gemeinwesen sei. Leider bleibt es bei den Worten. Es stimmt mich nachdenklich, dass nun bei der Suche nach Geld für unsere leere Stadtkasse ausgerechnet die Vereine daran glauben sollen.

Der Stadtrat argumentiert, dass nur professionelle und halb-professionelle Veranstalter betroffen und damit die meisten Vereine ausgenommen seien. Das stimmt mit Sicherheit nicht. Woher sollten denn die geplanten Mehreinnahmen von 150’00 bis 200’000 Franken kommen? Es sind potenziell sehr viele betroffen. Und gerade diejenigen, die sich Mühe geben und mit sehr viel Fronarbeit einen Anlass auf die Beine stellen, werden daran glauben müssen.

Kriens kennt ein sehr aktives und mit der Stadt verwurzeltes Vereinsleben. Das macht unsere Stadt lebenswert und einmalig. Dieses nun als eine der wenigen Schweizer Städte mit einer Billettsteuer zu belasten, ist völlig falsch. Es demotiviert initiative Menschen oder veranlasst sie, ihre Veranstaltungen in andere Gemeinden zu verlegen. Seien wir stolz auf unser ausgeprägtes Vereinsleben in Sport und Kultur. Fördern wir die private Initiative und freuen uns, wenn viele Leute freiwillig in ihrer Freizeit mithelfen, dass unsere Jungen sinnvollen Beschäftigungen nachgehen, sodass Kriens eine attraktive Stadt bleibt.

Die Billettsteuer ist ein grosser Fehler. Mittlerweile haben es auch mehrere Parteien von links bis rechts erkannt und die Haltung ihrer Einwohnerräte überstimmt. Die Vereine verdienen mehr Unterstützung und nicht mehr Steuern.