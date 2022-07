Kriens Stadtrat Marco Frauenknecht tritt per sofort aus dem Verein St.-Georgs-Orden aus Marco Frauenknecht reagiert auf die heftige Kritik um den «Ritterschlag» durch einen Putin-Anhänger: Der Krienser SVP-Stadtrat verlässt den St.-Georgs-Orden – und bleibt weiterhin Stadtrat und Vorsteher des Bildungs- und Kulturdepartements. 18.07.2022, 08.16 Uhr

Der Krienser Stadtrat Marco Frauenknecht. Bild: Domink Wunderli

Der «Ritterschlag» von Marco Frauenknecht durch den bekennenden Putin-Anhänger Wladimir Bariatinsky sorgte letzte Woche für Schlagzeilen und heftige Kritik. Frauenknecht wurde im Juni in einer Zeremonie in der Luzerner Peterskapelle als neues Mitglied des russisch geprägten St.-Georgs-Orden aufgenommen. Jetzt stellt der Krienser Bildungsvorsteher in einem Schreiben auf Facebook klar: Er unterstützt den Angriffskrieg von Putin in der Ukraine auf keine Weise und verurteilt den Krieg auf das Schärfste. Er hoffe zudem auf eine rasche Lösungsfindung und Frieden.