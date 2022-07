Kriens Stadtrat will mehr Bäume – aber im Zentrum sind mobile Behälter statt Pflanzungen vorgesehen Die Antwort auf die Petition «50 Bäume im Krienser Zentrum» liegt vor. Die Initiantin ist enttäuscht. Stefan Dähler 08.07.2022, 13.56 Uhr

Ende 2021 haben die Klimakids Kriens bei der Stadt eine Petition mit über 800 Unterschriften eingereicht. In dieser forderten sie die Pflanzung von 50 Bäumen im Zentrum für ein angenehmeres Stadtklima. Nun liegt die Antwort des Stadtrats vor. Darin heisst es, dass in den nächsten Jahren mehr als 50 Bäume gepflanzt werden. Aber «nicht alle direkt im Zentrum». Als Beispiele genannt werden ökologische Aufwertungen und Entsiegelungen von Schulhausanlagen sowie «ein Obstgarten in Schulhausnähe».

Im öffentlichen Raum sind «mobile Begrünungselemente, teils auch mit Bäumen», geplant, so der Stadtrat. Nach zehn bis 15 Jahren müssten diese an einem anderen Ort ausgepflanzt werden. Längerfristig plant die Stadt die Erarbeitung und Umsetzung einer Strategie zur Förderung der Biodiversität.

Die Klimakids sind mit der Antwort des Stadtrats nicht zufrieden, wie Rahel Wyss schreibt. Die Zwölfjährige ist Initiantin der Gruppe. Gerade auf Plätzen im Zentrum wie dem Stadtplatz wären zusätzliche Bäume wichtig. «Die mobilen Pflanztöpfe können zwar eine Übergangslösung sein, aber sie müssten rasch und in grosser Zahl aufgestellt werden», so Wyss. «Aber für eine echte Beschattung braucht es richtige, in den Boden gepflanzte Bäume.»

Auf dem Krienser Stadtplatz sind vorerst keine weiteren Baumpflanzungen vorgesehen. Bild: Pius Amrein (29. April 2021)