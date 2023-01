Kriens Unklarheit bei der Billettsteuer-Vorlage: Müssen Vereine auch Gratis-Tickets versteuern? Kurz vor der Abstimmung über die Billettsteuer-Ausweitung in Kriens ist eine Frage nach wie vor offen. Das kommt bei Vereinen schlecht an. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Am 29. Januar entscheidet das Krienser Stimmvolk über die Revision des Billettsteuer-Reglements. Die grösste Änderung: Lokale Vereine sollen künftig nicht mehr von der Steuer befreit sein. Diese beträgt zehn Prozent des Eintrittspreises, sofern die Einnahmen jährlich 10'000 Franken übersteigen. Der Stadtrat rechnet dadurch mit einem Zustupf von 150‘000 bis 200‘000 Franken für die Stadtkasse pro Jahr, der Kriens helfen soll, den Finanzhaushalt ins Gleichgewicht zu bringen.

Unter anderem bei Spielen des HC Kriens-Luzern in der Krauerhalle soll künftig eine Billettsteuer fällig werden. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 17. Dezember 2022)

Dabei stellt sich die Frage: Müssen reduzierte oder Gratis-Eintritte auch versteuert werden? Gemäss neuem Reglement wird die Abgabe nämlich «nach dem vollen Platzpreis berechnet». Rabatte oder Gratis-Tickets hätten keinen Einfluss auf die Höhe der Steuer. Aber: In der Stadt Luzern, die diese Regelung bereits kennt, wird das nicht immer so umgesetzt: Gratis-Tickets für Junioren werden dort nicht besteuert, für Sponsoren jedoch schon.

Stadt Luzern als Vorbild ist heikel

Und es folgt noch ein Aber: Sich an der Stadt Luzern zu orientieren, ist heikel, denn diese überarbeitet ihr Billettsteuer-Reglement derzeit. Wie das mit den Gratis-Eintritten künftig gehandhabt wird, könne man noch nicht sagen, schreibt Urs Purtschert, Stabschef der Stadtluzerner Bildungsdirektion, auf Anfrage. Die Frage, ob die in Kriens auf Tapet gebrachte Unklarheit bei den Überlegungen in Luzern eine Rolle spielt, lässt er unbeantwortet.

Die Diskussion mit den Gratis-Eintritten und weiteren Ausnahmen von der Billettsteuer kam in Kriens erst nach der Behandlung der Vorlage im Einwohnerrat auf. Die SP reichte dazu eine dringliche Interpellation ein. In seiner Antwort schrieb der Stadtrat, er könne sich vorstellen, für die Gratis-Tickets eine Verordnung zu schaffen, die gewisse Ausnahmen ermöglicht. Ob das umsetzbar ist, ist aber unklar. «Eine Verordnung darf dem Reglement nicht widersprechen», sagt der Krienser Finanzvorsteher Roger Erni (FDP).

Handball: Ein Viertel der Tickets an Junioren und Sponsoren

Wie würde sich die Besteuerung von Gratis-Eintritten auswirken? Beim HC Kriens-Luzern machen Junioren- und Sponsorentickets rund einen Viertel der gesamten Eintritte aus. «Das hat für uns zusätzliche Billettsteuer-Abgaben von rund 1000 Franken pro Spiel und damit 20’000 Franken pro Saison zur Folge», sagt Geschäftsführer Nick Christen. «Das ist völlig unsinnig, denn diese Mehrkosten können wir, anders als bei regulären Tickets, nicht mit höheren Eintrittspreisen kompensieren.»

Beim SC Kriens sei das Verhältnis etwa gleich, sagt Präsident Werner Baumgartner. «Diese Mehrausgaben kämen für uns zur Unzeit, denn wir leiden noch unter den Folgen von Corona und stehen finanziell nicht gut da.»

Auch Laientheater wäre betroffen

Betroffen wären nicht nur die grossen Sportvereine. Auch kleinere Vereine können mit Anlässen Einnahmen von über 10’000 Franken generieren. Ein Beispiel ist der Laientheaterverein Bunte Bühne Kriens. Dessen Vizepräsident ist SP-Einwohnerrat Reto Felber. Er sagt: «Wir vergeben stets Gratis-Tickets an andere Theatervereine, das gehört untereinander zum guten Ton. Zudem dürfen Ehrenmitglieder und Theaterveteranen Aufführungen ebenfalls gratis besuchen.» Schätzungsweise zehn Prozent des Publikums der Bunten Bühne erhalte Gratis-Eintritte.

Das letztjährige Stück «Mord on Backstage» der Bunten Bühne Kriens. Bild: PD

Dass der Stadtrat nun nachträglich eine Anpassung mittels Verordnung erwägt, zeigt für Nick Christen, dass die Vorlage «unausgereift» ist. Generell macht für ihn eine Billettsteuer nur Sinn, wenn deren Einnahmen zweckgebunden in die Kultur und den Sport zurückfliessen, wie das in der Stadt Luzern der Fall ist.

Reto Felber fügt an: «Eine Verordnung kann ein Reglement nicht aushebeln. Das Ganze hätte man sich auch sparen können, wenn der Stadtrat die Vorlage besser vorbereitet und sich bei der Erarbeitung des Reglements mit den Vereinen ausgetauscht hätte.»

