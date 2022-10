Kriens Wegen Tragfähigkeit: Jetzt werden die Stützpfeiler des Schlund-Kreisels verstärkt Zurzeit gilt ein Teil-Fahrverbot für Lastwagen auf dem Kreisel Schlund. Nun wird der Hochkreisel fit für die Zukunft gemacht. Robert Knobel 19.10.2022, 17.29 Uhr

Der Kreisel Schlund. Die innere Fahrspur ist zurzeit für Lastwagen gesperrt. Bild: Dominik Wunderli

Im Sommer wurde der Schlund-Kreisel beim Pilatusmarkt von Fachleuten des Bundes untersucht. Dabei zeigten sich gewisse Probleme mit der Tragfähigkeit des Hochkreisels. Als Sofortmassnahme wurde die innere Fahrspur für Lastwagen gesperrt. Und Schwertransporter dürfen den Kreisel seither gar nicht mehr benutzen.

Schon bald soll der doppelspurige Kreisel bei der Autobahnausfahrt Luzern-Horw aber wieder unbeschränkt befahrbar sein. Anfang Oktober starteten die Sanierungsarbeiten. Dabei werden vor allem die Stützpfeiler verstärkt. Die Bauarbeiten sollen rund zwei Monate dauern.

Ringstrasse nur einspurig

In dieser Zeit gibt es Verkehrseinschränkungen. Vom 24. bis 26. Oktober bleibt die Ringstrasse unterhalb des Kreisels nachts gesperrt. Anschliessend bleibt die Ringstrasse bis 22. November nur von Kriens Richtung Pilatusmarkt befahrbar. Fahrten in Gegenrichtung sind nicht möglich. Ausgenommen davon ist der Busverkehr. Zum Ende der Bauarbeiten sind dann nochmals Nachtsperrungen der Ringstrasse unterhalb des Kreisels nötig, und zwar jeweils in den Nächten zwischen 22. und 25. November (20 bis 5 Uhr).

Dank der Verstärkung der Stützpfeiler sollen die Kräfte, welche auf das Kreiselbauwerk wirken, besser verteilt werden. Das Bundesamt für Strassen (Astra) betonte bereits im Sommer, dass kein Grund für Panik bestehe. Dass jetzt Massnahmen nötig sind, sei unter anderem auf strengere Normen zurückzuführen, die beim Bau des Kreisels 2004 noch nicht bestanden.