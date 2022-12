Kriens Wegen Unvereinbarkeit: Einwohnerrat muss nach wenigen Wochen zurücktreten Bruno Purtschert (Mitte) arbeitet bei der neu bestimmten Revisionsfirma der Stadt Kriens. Das ist nicht vereinbar mit dem Amt als Parlamentarier. Stefan Dähler 29.12.2022, 15.59 Uhr

Bruno Purtschert. Bild: PD

Erst vor rund zwei Monaten konnte Bruno Purtschert (Mitte) in den Krienser Einwohnerrat nachrücken. Nun musste er schon wieder zurücktreten – aus einem ungewöhnlichen Grund. Purtschert arbeitet bei der Wirtschaftsprüfungsfirma BDO, die neu vom Einwohnerrat als Revisionsstelle der Stadt Kriens bestimmt worden ist.

BDO hat die Aufgabe, die Krienser Finanzen auf ihre Rechtmässigkeit zu überprüfen, insbesondere die Jahresrechnung sowie Sonder- und Zusatzkredite. Weil die Tätigkeit in der Revisionsfirma gemäss Krienser Gemeindeordnung nicht mit dem Amt als Einwohnerrat vereinbar ist, muss Purtschert dieses schon wieder abgeben.

«Wir haben geprüft, ob es Alternativen gibt, etwa, bei gewissen Geschäften in den Ausstand zu treten», sagt Andreas Vonesch, Mitte-Fraktionschef und Mitglied der Einwohnerrats-Geschäftsleitung. «Aber letztendlich lässt die Gemeindeordnung keinen Spielraum zu, obwohl Bruno Purtschert bei BDO gar nicht in der zuständigen Revisionsabteilung tätig ist.» Solch eine strikte Regelung gibt es in keiner anderen Luzerner Parlamentsgemeinde.

Ein alter Bekannter rückt nach

Davide Piras rückt in den Einwohnerrat nach. Bild: PD

Für die Mitte-Fraktion ist das unglücklich, denn als Finanzspezialist hatte Purtschert das wichtige Finanzdossier übernommen. Wer dieses bei der Mitte nun erbt, ist offen. «Das ist bitter für uns», sagt Vonesch. «Er bleibt aber in der Geschäftsleitung der Partei und kann uns dort in Finanzfragen weiterhin unter die Arme greifen.»

Für Purtschert wird im Januar Davide Piras in den Einwohnerrat nachrücken. Er ist in Kriens bereits bekannt, von 2014 bis 2018 vertrat er die Junge CVP im Parlament.