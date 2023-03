Kriens Wer rettet das Kleintiergehege Zunacher? Stadt Kriens sucht nach Lösung – es droht die Schliessung Bisher wurden die Kleintiere im Gehege beim Pflegeheim Zunacher durch einen privaten Tierliebhaber gefüttert und gepflegt. Weil dieser sein Hobby per Ende April aufgeben muss, wird nun nach einer Lösung gesucht. Larissa Gassmann 27.03.2023, 16.54 Uhr

Bei Familien, Spaziergängern und den Bewohnenden der Heime Kriens ist es ein beliebtes «Ausflugs»-Ziel: Die Rede ist vom Kleintier-Gehege beim Pflegeheim Zunacher in Kriens, das seit 1991 existiert. Doch dieses könnte bald aufgelöst werden, wie die Stadt Kriens mitteilt.

Denn bisher wurden die Tiere seit vielen Jahren durch einen engagierten privaten Tierliebhaber gefüttert und gepflegt. Dieser kann sein Hobby alters- und gesundheitsbedingt aber nicht mehr weiter ausüben und hört per Ende April auf. Wie die Stadt festhält, können auch die Heime Kriens dafür kein Personal zur Verfügung stellen.

Mehrere Aufrufe bisher ohne Erfolg

So benötigen die Tiere vor Ort eine neue Betreuung. Allerdings seien «alle bisherigen Versuche zur Lösung fehlgeschlagen», wie die Stadt in der Mitteilung schreibt. Auf Anfrage hält Benedikt Anderes, Medienbeauftragter der Stadt Kriens, fest, dass bereits Plakate aufgehängt wurden und via persönliche Kontakte, dem Mitteilungsblatt «Kriens Info» und soziale Medien nach einer Nachfolgeregelung gesucht wurde.

Im Kleintier-Gehege hausen unter anderem zwei Zwergziegen. Bild: Severin Bigler (Symbolbild)

Nun folgt mit einem öffentlichen Aufruf der nächste Schritt. Konkret benötigt wird eine Person oder eine Familie, die bereit ist, die Betreuung der zwei Zwergziegen und der vier älteren Hühner auf ehrenamtlicher Basis zu übernehmen. Zu den Aufgaben der neuen Betreuungsperson gehört unter anderem, die Tiere zu füttern, die Hühner morgens ins Freigehege zu lassen und sie abends wieder in den Stall zu bringen. Geschehen soll dies täglich, wodurch auch eine Stellvertretung bei Abwesenheiten organisiert werden muss. Das Futter sowie die Stallmiete gehen zulasten der neuen Tierhaltenden - Stall und Gelände gehören der Stadt Kriens.

Bis Ende April muss eine Lösung her

Einst konnten an der Zunacherstrasse 2 auch noch Kaninchen bestaunt werden. Diese haben nun bereits ein neues Zuhause gefunden. Weiter gibt es Vögel in einer Volière, die weiterhin separat durch eine andere Privatperson betreut werden.

Falls bis Ende April keine Lösung gefunden wird, muss das Kleintiergehege aufgehoben werden und ein neues Zuhause für die Tiere gesucht werden. So weit soll es aber nicht kommen. «Die Stadt würde es bedauern, denn für Familien mit kleinen Kindern sowie für Seniorinnen und Senioren der Heime Kriens würde ein beliebtes Spaziergangziel in der Nähe wegfallen», so Anderes. Immerhin: Erste Rückmeldungen von interessierten Personen habe es schon gegeben.

Hinweis Interessierte können sich via umwelt.sicherheit@kriens.ch oder unter der Telefonnummer 041 329 64 61 bei der Stadt Kriens melden. Rückmeldungen werden bis spätestens 15. April entgegengenommen.