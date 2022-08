Die Schliessung des Neuhofs reiht sich ein in eine Kette von Krienser (Traditions-)Beizen, die nicht mehr sind: Ebenfalls an der Obernauerstrasse, schräg gegenüber, gab's die Alpenrose. Das Lokal schloss 2014 und ist seit längerem das Vereinslokal der Guuggenmusig Loschtmölch. Auf der gleichen Strassenseite weiter oben befand sich bis 2012 das Minerva – eine weitere vergangene Krienser Institution.

Verschwunden als herkömmliche Beiz ist 2014 auch die Krienserhalle an der Gallusstrasse, heute ein Eventlokal mit gelegentlichen Wein- und Dinnerabenden. Und 2018 stellte das in der Nähe der Krienserhalle gelegene Wirtshaus zur Hohle Gass seinen Betrieb nach 120 Jahren ein. Die Gründe für die Schliessungen sind oft ähnlich – langjährige Wirtepaare gehen in Pension, Nachfolgende zu finden ist schwierig, denn der Job ist hart. Und vor allem: Die Zeit der Stammtische sei vorbei, heisst es.