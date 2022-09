Kriens Wo normalerweise 3 Millionen Liter Wasser lagern, wird jetzt gesungen Wegen Sanierung ist eine riesige Betonkaverne im Krienser Wasserreservoir Schwynfärch trockengelegt. Ein Obernauer Chor nutzte dies für eine aussergewöhnliche Probe. Robert Knobel 28.09.2022, 18.15 Uhr

Einen ausgefalleneren Ort für eine Chorprobe gibt es wohl kaum: Der Gemischte Chor Obernau verlegte seine Probe am Dienstag ins Wasserreservoir Schwynfärch unterhalb des Himmelrichs. In einer riesigen Betonkaverne, wo sich bis vor kurzem noch 3 Millionen Liter Wasser befanden, wurde nun gesungen. Aussergewöhnlich war dabei nicht nur der Ort an sich, sondern auch die akustischen Verhältnisse: Die gesungenen Töne hallten bis zu 14 Sekunden lang nach.

Dass die spezielle Chorprobe überhaupt möglich war, ist der Gesamtsanierung des 46-jährigen Wasserreservoirs zu verdanken, welche vor wenigen Tagen begonnen hat. Zu diesem Zweck wurde eine der beiden Wasserkammern trocken gelegt. Sie wird erst im nächsten Frühling, wenn sie fertig saniert ist, wieder mit Wasser befüllt.

Bröckelnde Beschichtung, rostiger Stahl

Bis dahin werden die bröckelnde Beschichtung geflickt, verrostete Stahlelemente ersetzt und die Decke isoliert. Auch die gesamte technische Infrastruktur – inklusive der Unterwasserbeleuchtung – wird erneuert. Zudem werden Bäume gefällt, deren Wurzeln sich im Laufe der Zeit unter das Bauwerk gegraben haben.

Eine der beiden Kavernen des Reservoirs Schwynfärch ist trocken gelegt. Bild: Stadt Kriens

Im Herbst 2023 kommt dann die zweite Wasserkammer – sie fasst ebenfalls 3 Millionen Liter – an die Reihe. Die Sanierungsarbeiten finden jeweils im Winter statt, weil in der kalten Jahreszeit weniger Wasser verbraucht wird. Im Sommer, wenn die Haushalte mehr Wasser benötigen, müssen beide Kammern zur Verfügung stehen, um den Bedarf zu decken.

Im Frühling 2024 wird die 3,6 Millionen Franken teure Sanierung des Reservoirs abgeschlossen sein. Der Betrieb wird dann wieder für die nächsten paar Jahrzehnte gesichert sein.

Wasser muss auf bis zu 1200 Meter geliefert werden

Die Wasserversorgung Kriens besitzt insgesamt sieben Wasserreservoirs. Dasjenige im Schwynfärch ist mit einer Kapazität von 6 Millionen Litern das grösste. Es ist auch vom Versorgungsgebiet her speziell, muss es doch Tausende Haushalte beliefern, die sich in einer Höhenlage von 450 bis 1200 Metern über Meer befinden. Das Reservoir Schwynfärch selber liegt auf 580 Metern. Es ist mit dem Reservoir Studenhof oberhalb des Hackenrains verbunden, das exakt auf derselben Meereshöhe liegt. Damit sorgen die beiden Reservoirs für einen ausgeglichenen Wasserdruck.

Eröffnungsfest im Frühling 2024?

Die Chorprobe vom Dienstag war vorläufig die einzige Gelegenheit, das Reservoir von innen zu sehen. Denn ab jetzt herrscht dort Baustellenregime. Wer die Kavernen besichtigen will, muss mindestens bis Frühling 2024 warten: Spruchreif ist zwar noch nichts, aber die Stadt Kriens spielt mit dem Gedanken, die Wiedereröffnung des sanierten Reservoirs mit einem Bevölkerungsanlass zu feiern. Kurz bevor die zweite Kammer im Frühling 2024 wieder mit Wasser befüllt wird, könnte man das eindrückliche Bauwerk also nochmals von innen erleben. Gut möglich, dass dann auch der Gemischte Chor Obernau wieder mit von der Partie ist. Die erste Probe für einen öffentlichen Auftritt in der halligen Kaverne ist ja bereits erfolgreich über die Bühne gegangen.