A2 bei Kriens: Zwei Unfälle beim Sonnenbergtunnel fast zeitgleich

Kriens Zwei Unfälle bei der Einfahrt in den Sonnenbergtunnel – es krachte beinahe zeitgleich Auf der Autobahn A2 in Kriens ereigneten sich am Mittwochmittag zwei Unfälle fast zur gleichen Zeit. 23.11.2022, 16.48 Uhr

Auf der Autobahn A2 bei Kriens ereigneten sich am Mittwochmittag in Kriens bei der Einfahrt in den Sonnenbergtunnel zwei Unfälle. Das Spezielle: Die Unfälle passierten beinahe zeitgleich.