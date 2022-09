Krienser Geschichte Auf den Spuren von noblen Touristen, die auf dem Sonnenberg den Golfschläger schwangen Der Industrie- und Kulturweg Kriens ist erweitert worden. Neu werden die glanzvolle Vergangenheit des Sonnenbergs und die Geschichte des Obernauer Gewerbes aufgezeigt. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 19.09.2022, 19.00 Uhr

Postkarten-Ansicht des Hotels auf dem Sonnenberg in dessen Anfangszeiten. Bild: Ortsarchiv Kriens, Museum Bellpark

Die Stadt Kriens war einst in der Region Luzern ein industrielles Zentrum. Davon zeugen Bauten wie die frühere Bell-Fabrik oder das zum Kulturzentrum umgebaute Schappe Kulturquadrat. Seit rund zwei Jahren gibt es zudem den Krienser Industrie- und Kulturweg mit 23 Stationen, bei denen man via App Informationen zur Krienser Geschichte abrufen kann.

Bisher deckte der Weg vor allem Industrie und Kultur im Zentrum ab. Nun wurde er vor wenigen Tagen auf 44 Stationen erweitert: Neu führt er auch auf den Sonnenberg und thematisiert unter anderem dessen touristische Vergangenheit. Weiter sind insbesondere im Obernau mehrere Stationen zu früheren Industriebetrieben und -bauten hinzugekommen, zusätzlich gibt es auch Stationen zum Brauchtum mit Fasnacht oder Geisslechlöpfe.

Das Grandhotel prägte den Sonnenberg nachhaltig

Auf dem Sonnenberg steht vor allem die Geschichte der Hotellerie im Zentrum. Das heutige Hotel wurde 1963 errichtet. Es ist der bescheidene Nachfolger des einstigen Grandhotels Sonnenberg, das zwischen 1859 und 1955 dort stand, wo sich heute der grosse Kiesplatz befindet. Die besten Jahre hatte es zu Beginn des 20. Jahrhunderts, von der Krise aufgrund des 1. Weltkriegs erholte es sich nicht mehr. Während der Weltkriege diente es ausserdem als Unterkunft für Internierte und Flüchtlinge.

Das Grandhotel auf dem Sonnenberg. Bild: ETH-Bildarchiv

Das Grandhotel prägte auch die Landschaft. So entstand 1903 für die noblen Touristen ein Golfplatz, der sich mit einer Fläche von rund 15 Hektaren in Richtung Gütsch erstreckte.

Blick auf die Golfanlage und das Grandhotel Sonnenberg. Bild: Ortsarchiv Kriens, Museum Bellpark

Der 1. Weltkrieg sorgte für das Ende des Golfsports auf dem Sonnenberg. Stattdessen wurde später die Golfanlage auf dem Dietschiberg erstellt, auf dem Sonnenberg gibt es heute immerhin noch eine Minigolfanlage. Die Baumalleen in Richtung Chrüzhöchi gehen ebenfalls auf die Zeit des Grandhotels zurück.

Marketing für die «Wolfsschlucht»

Neben dem Tourismus hinterliess auch der Bergbau seine Spuren am Sonnenberg. Im 19. Jahrhundert sowie während der beiden Weltkriege wurde am Sonnenberg Kohle abgebaut. Die Stolleneingänge sind teils noch sichtbar. Landschaftlich noch markanter ist die Wolfsschlucht, die wahrscheinlich auf den Einsturz eines Erzgruben-Schachts 1486 zurückgeht. Der Name sei aber erst entstanden, als Grandhotel-Besitzer Josef A. Widmer 1892 das Waldstück kaufte und aus marketingtechnischen Gründen als Wolfsschlucht bezeichnete. Eine weitere Station befindet sich bei der ehemaligen Erziehungsanstalt Sonnenberg, wo heute das Gabeldingen-Schulhaus steht und seit 2017 eine Gedenktafel an die Kinder erinnert, die hier früher Gewalt und Schikanen erleben mussten.

Speziell ist die Geschichte der Villa Perseveranza, die etwas unterhalb des Hotels beim Eggenhof steht. Erbaut wurde diese 1711 in der Stadt Luzern, wo heute der Pilatusplatz steht. Weil sie wegen grösserer Umbauten weichen musste, liess der damalige Besitzer das Gebäude 1898 zerlegen und auf dem Sonnenberg wieder zusammenbauen.

Obernau als Gewerbezentrum der Region

Zahlreiche weitere Stationen thematisieren die Entwicklung im Obernau, das in vorindustrieller Zeit das Gewerbezentrum der Region war: Beispielsweise die Geschichte der 1727 erbauten ehemaligen Senseschmiede, die 1908 in eine Sägerei umfunktioniert und 1956 auf die andere Strassenseite verschoben wurde. Ebenfalls im 18. Jahrhundert entstanden ist die Nagelschmiede.

Später kamen auch industrielle Betriebe hinzu, etwa die im Auftrag von August Bell um 1872 errichtete Rosshaarflechterei beim Stampfeli, in der edle Bänder zur Verzierung von Hüten oder Frisuren hergestellt wurden. Um die Obernauer Betriebe mit Antriebswasser für Stampfwerke, Schleifen und Maschinen zu versorgen, wurden um 1900 der Blattigweiher beim Schachenwald sowie ein Kanal angelegt.

Die einstige Besitzerfamilie Klingler vor der 1727 erbauten Senseschmiede. Das Gebäude wurde 1956 auf die andere Strassenseite verschoben. Bild: Hans Klingler

Initiiert wurde der Krienser Industrie- und Kulturweg durch den Privaten Kulturclub Luzern. Weiter sind das Museum im Bellpark und die Stadt Kriens beteiligt. Die Umsetzung macht die Firma Velvet. Für die nun erfolgte Erweiterung hat die Stadt rund 50'000 Franken im Aufgaben- und Finanzplan eingestellt. Nächstes Jahr ist eine zusätzliche Erweiterung im gleichen Umfang vorgesehen, das Budget müsse aber noch genehmigt werden, so Oliver Kehrer, Abteilungsleiter Familien-, Freizeit- und Kulturdienste.

So funktioniert der Industrie- und Kulturweg Für den Industrie- und Kulturweg ist die App «IK Kriens» nötig. Diese ist gratis auf Google Play oder im Apple-App-Store verfügbar. Auf der App sind die Standorte der Stationen in einer Karte ersichtlich. Sie funktioniert GPS-basiert: Erreicht man eine Station, wird die dazugehörige Information automatisch auf der App aufgerufen. Meist ist es ein kurzer Text mit Bildern, teils auch mit Video. Auch die Bevölkerung kann zur Erweiterung des Industrie- und Kulturwegs beitragen: Über die Website ist es möglich, zusätzliche Geschichten einzutragen, die nach einer inhaltlichen Prüfung auch allen anderen Nutzenden angezeigt werden. Infos: www.ik-kriens.ch

