Kriens/Horw Die Umwandlung des Mattenhof-Kreisels in eine Kreuzung wird zum Politikum Die Verkehrspläne des Kantons sorgen in Kriens sowie in der Nachbargemeinde Horw für Diskussionen. In Letzterer ist gar eine unheilige Allianz denkbar. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 24.08.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gleich mehrere Kreisel will der Kanton Luzern in Kreuzungen umwandeln, um mit intelligenten Ampellösungen den Verkehrsfluss zu verbessern – insbesondere zu Gunsten des ÖV. In Sursee werden diese Pläne bereits kontrovers diskutiert. Nun folgen auch Kriens und Horw. Dort geht es um den Kreisel Mattenhof, der sich auf Krienser Boden in der Nähe von Horw befindet.

Der Kreisel Mattenhof. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 22. August 2022)

In Kriens hat SVP-Einwohnerrat Patrick Koch ein Postulat eingereicht, mit dem er den Stadtrat auffordert, «sich in jeder Hinsicht» für den Erhalt des Kreisels einzusetzen, wie es im Vorstoss heisst. Dies etwa in der Vernehmlassung zum kantonalen Strassenbauprogramm, bei der Plattform der Luzerner Kernagglomerationsgemeinden (K5) oder bei der zuständigen kantonalen Dienststelle.

Koch kritisiert etwa die Kosten für den Umbau von rund zehn Millionen Franken. Es gebe «bestimmt intelligente Lösungen, ohne dass der Kreisel zurückgebaut werden muss», schreibt er im Postulat. Als mögliches Beispiel wird, wie bereits in Sursee, der Kreisel Schachenweid in Ebikon genannt. Dort kann der Bus vom Busstreifen dank einer Lichtsignalanlage bevorzugt in den Kreisel fahren.

In Horw gibt es Kritik von links und rechts

Auch in der Nachbargemeinde Horw ist der geplante Umbau des Mattenhof-Knotens ein Politikum. Hängig ist bereits eine Interpellation der L20, in der Bedenken geäussert werden, dass eine Kreuzung viel Mehrverkehr im Horwer Zentrum generieren könnte. Es werde «ohne Umsicht und Rücksicht auf die unmittelbar betroffene Nachbargemeinde Horw geplant», heisst es darin.

Nun plant die SVP, mit einem Postulat nachzudoppeln, wie Fraktionschef Reto Eberhard sagt. «Wir wollen damit den Gemeinderat auffordern, sich über Gremien wie K5 oder Luzern Plus für den Erhalt des Kreisels einzusetzen.» Für die SVP hat ein Kreisel gegenüber einer Ampel deutliche Vorteile: ein besserer Verkehrsfluss, mehr Grünflächen und verkehrsberuhigende Wirkung, so Eberhard. Eine Zusammenarbeit mit der L20 beim Postulat sei «durchaus vorstellbar», so Eberhard. «Weiter ist unser Ziel, dass im Kantonsrat ein ähnlicher Vorstoss lanciert wird.»

Eine «unheilige Allianz» zwischen L20 und SVP ist auch aus der Sicht von Philipp Peter, Erstunterzeichner der L20-Interpellation, nicht auszuschliessen. «Auch wenn das Motiv vielleicht nicht ganz das gleiche ist. Die SVP will wohl vor allem keine Nachteile für den motorisierten Individualverkehr, uns geht es besonders darum, Ausweichverkehr im Horwer Zentrum zu verhindern.» Die Ringstrasse mit dem Mattenhof-Knoten ist heute Teil der Horwer Umfahrung, eine zusätzliche Ampel könnte diese unattraktiver machen, so Peter. Er betont, dass die L20 nicht per se gegen eine Kreuzung sei. «Doch es braucht eine gemeindeübergreifende Planung.»

Alles anzeigen

Das sagen die Krienser Parteien

Zurück nach Kriens: Dort dürfte es für das SVP-Postulat eng werden. Die Grüne/GLP-Fraktion hat dieses noch nicht besprochen, wird es aber wohl ablehnen, wie Fraktionschef Raoul Niederberger sagt. «Wir bevorzugen jene Lösung, mit der der Verkehr am effizientesten abgewickelt wird.»

Gemäss Gutachten des Kantons wäre das beim Mattenhof eine Kreuzung. «Bisher sehen wir keinen Grund, dieses Gutachten anzuzweifeln.» Ähnlich äussert sich Mitte-Fraktionschef Andreas Vonesch. Er fügt aber an: «Wünschenswert wäre, dass weitere, visionärere Lösungen geprüft werden, etwa eine unterirdische Führung des Transitverkehrs, um die Schaffung eines verkehrsberuhigten Platzes zu ermöglichen.»

Auch die FDP hat noch nicht entschieden, ob sie das SVP-Postulat unterstützt, sagt Fraktionschef Beat Tanner. «Grundsätzlich sind wir darüber erstaunt, dass der Kanton nun mehrere Kreisel wieder in Kreuzungen umwandeln will, wir wollen uns zuerst aber noch genauer darüber informieren.» Die SP hat den Vorstoss ebenfalls noch nicht diskutiert. Co-Präsident Michael Portmann ist persönlich der Meinung, dass das kantonale Projekt auf kantonaler Ebene diskutiert werden sollte. Auf Gemeindeebene habe das Anliegen wenig Erfolgsaussichten und binde unverhältnismässig Ressourcen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen