Kriens/Horw Lingerie-Label bezieht nach erfolgreichem Crowdfunding eigenes Studio am Ziegeleiweg Am Ziegeleiweg 1 werden neu Produkte eines Luzerner Labels entworfen, entwickelt und produziert. 17.03.2023, 11.43 Uhr

Am Freitag hat die Lingerie-Marke «thoughts of september» ihr eigenes Studio eröffnet. Dieses befindet sich am Ziegeleiweg 1 auf Krienser Boden in unmittelbarer Nähe zum Horwer Bahnhof, wie es in einer Mitteilung heisst. Auf den 80 Quadratmetern im Studio würden die Produkte des jungen Labels aus Luzern entworfen, entwickelt und produziert. Weiter sei es auch eine kleine Boutique. Vor Ort könnten Kundinnen und Kunden das Team treffen, die Lingerie anprobieren und sich beraten lassen.

Label-Gründerin Zippora Marti. Bild: Nadia Schärli

«Es ist ein Traum, der wahr wird», wird Zippora Marti, Gründerin und Designerin von «thoughts of september», in der Mitteilung zitiert. Um diesen zu realisieren, hat die Seasons Stories GmbH, die Muttergesellschaft von «thoughts of september», 2022 ein Crowdfunding durchgeführt. So konnten 30'000 Franken gesichert werden, um die Mietkosten für das erste Jahr zu finanzieren und das Studio einzurichten, das in einem schlichten, industriellen Stil gestaltet sei.

Produkte von «thoughts of september» sind seit 2019 online erhältlich. Es handelt sich um lokal produzierte Lingerie aus nachhaltigen Materialien für unterschiedliche Frauenkörper. Das Sortiment umfasst Slips, Strings, Höschen, Bralettes, Bodys oder Camisoles. (std)