Kriens/Luzern «Rein religiöse Feier»: Vor Frauenknechts «Ritterschlag» fand ein ökumenischer Gottesdienst statt Die Katholische Kirche Stadt Luzern hat nicht nur die Räumlichkeit der umstrittenen Zeremonie zur Verfügung gestellt – der damalige Leiter der Peterskapelle führte vorgängig durch einen Gottesdienst mit den Ordensmitgliedern. Simon Mathis 18.07.2022, 18.00 Uhr

Jetzt ist er plötzlich wieder kein «Ritter» mehr: Der Krienser Stadtrat Marco Frauenknecht (SVP) ist per sofort aus einem Verein ausgetreten, der den Traditionen des russischen St.-Georgs-Orden folgt. Dass er Mitte Juni von der Organisation in der Stadtluzerner Peterskapelle eine Art Ritterschlag erhalten hat, sorgte unter den Krienser Parteien für heftige Kritik – breit gestreut von links bis rechts.

Marco Frauenknecht (kniend) während der Zeremonie. Screenshot: Instagram

Am Sonntag meldete sich Frauenknecht auf den sozialen Medien zu Wort: Er kündigte seinen sofortigen Austritt aus dem Verein an, betonte aber auch, seinen «Aufgaben als Stadtrat sowie Vorsteher des Bildungs- und Kulturdepartements pflichtbewusst weiterführen» zu wollen. Der SVP-Politiker beteuert im Schreiben:

«Dass dieser Verein oder Mitglieder davon in einem Zusammenhang mit der heutigen politischen Regierung stehen könnte, war mir nicht bewusst.»

Der Krienser Stadtrat Marco Frauenknecht (SVP) steht in der Kritik. Bild: Pius Amrein (23. Januar 2020)

Es sei nie seine Absicht gewesen, «zustimmende Signale oder gar Sympathien zum politischen Russland abzugeben». Die Reaktionen aus der Öffentlichkeit und aus den Medien habe ihm die «Komplexität dieser Mitgliedschaft nachvollziehbar» aufgezeigt. Frauenknecht stellt zudem klar, dass er den «Angriffskrieg von Putin in der Ukraine auf das Schärfste verurteile und keinerlei Verständnis für ein solch unmenschliches Verhalten» habe.

Weiteren Fragen will sich Frauenknecht erst stellen, wenn die Beantwortung der dringlichen Interpellation der Krienser Grünen ansteht. Im Vorstoss von vergangener Woche werden er und der Gesamtstadtrat mit kritischen Fragen eingedeckt. Mit seinem Austritt konnte Frauenknecht die Wogen in der Krienser Parteilandschaft ein bisschen glätten (siehe weiter unten). Aufgrund des Vorstosses wird der Fall im Parlament allerdings noch zu reden geben.

Für den Frieden gebetet

Durchgeführt wurde die Zeremonie in der Peterskapelle, wo die Katholische Kirche Stadt Luzern Hausherrin ist. Mediensprecher Urban Schwegler erläutert auf Anfrage, dass die Kirche nicht nur die Räumlichkeit beigetragen habe. Vorgängig zum Ritterschlag habe ein ökumenischer Wortgottesdienst mit den Mitgliedern des Ordens stattgefunden – gestaltet von Florian Flohr, dem mittlerweile pensionierten Leiter der Peterskapelle. Schwegler betont:

«Das war eine rein religiöse Feier.»

Zum Ritterschlag selbst könne sich die Kirche nicht äussern: «Wir haben keine inhaltlichen Kenntnisse von dieser ordensinternen Zeremonie.» Flohr sei auf Nachfrage hin versichert worden, dass die anwesenden Personen «weit entfernt der Philosophie der heutigen Regierung» Russlands stünden.

«Es gab keinen Grund, an dieser Auskunft zu zweifeln.»

Florian Flohr, ehemaliger Leiter der Peterskapelle. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 27. Juni 2022)

Es handle sich auch nicht um den russischen St.-Georgs-Orden, sondern um eine eigenständige, schweizerische Vereinigung. Die Ordensziele auf der Website seien gesellschaftlicher und karitativer Art. «Selbstverständlich distanzieren sich Florian Flohr und die Katholische Kirche Stadt Luzern von jeglichen Aktivitäten, Haltungen oder Äusserungen, die die Herrschafts- und Kriegspolitik des aktuellen russischen Regimes befürworten oder unterstützen.» Dies sei auch im Wortgottesdienst deutlich zum Ausdruck gekommen. Flohr habe «auch den Krieg in der Ukraine thematisiert und um Frieden gebetet».

Die Zeremonie im Juni sei die erste Veranstaltung des Vereines gewesen, die in den Räumlichkeiten der Kirche veranstaltet worden seien. «Eine neuerliche Anfrage des Ordens müsste man sehr sorgfältig prüfen», so Schwegler. Grundsätzlich könnten alle anfragen, die einen Anlass in der Peterskapelle oder in einem anderen Raum der Kirche durchführen wollen. Von der Durchführung ausgeschlossen seien Veranstaltungen, die mit den Zielen der Katholischen Kirche Stadt Luzerner unvereinbar sind – etwa wenn sie gegen die Grundsätze der Menschenrechte verstossen. «Bei Unklarheiten oder Bedenken fragen wir jeweils nach und machen bei Bedarf auch eigene Recherchen», so Schwegler. «Das haben wir auch im Fall des St.-Georgs-Orden gemacht.»

Das sagen die Krienser Parteien

Grüne-Fraktionschef Raoul Niederberger nennt Frauenknechts Nachricht einen «ersten Schritt in die richtige Richtung». Es blieben aber immer noch Fragen offen. «Das Ganze wirkt nach wie vor sehr unbedacht.» Mit einer Nachricht auf Facebook sei es jedenfalls nicht getan; damit erreiche er nur einen Bruchteil der Krienser Bevölkerung. «Wir sind gespannt auf Frauenknechts Antwort auf unseren Vorstoss.»

Krienser SP-Co-Präsidentin Pia Engler. Bild: Nadia Schärli (2. November 2020)

Pia Engler, Co-Präsidentin der Krienser SP, nennt den Ordensaustritt «in dieser Situation den einzig möglichen Schritt». Das allein reiche jedoch nicht. «Marco Frauenknecht schreibt, ihm sei nicht bewusst gewesen, dass es Verbindungen des Vereins zur jetzigen russischen Regierung geben könnte», so Engler. «Das nehmen wir zur Kenntnis.» Das Statement ändere allerdings nichts daran, dass er «sehr unsensibel» gehandelt habe. Es blieben Fragen zu seiner Haltung zurück.

Die SP sei der Auffassung, dass sich der Gesamtstadtrat zwingend mit dieser Episode beschäftigen und Stellung dazu nehmen müsse. «Es war zwar eine private Aktion eines einzelnen Stadtrates», so Engler. «Aber die Sache wirft ein schlechtes Licht auf das gesamte Gremium, das ja auch gemeinsam Wahlkampf betrieben hat.» Frauenknecht habe auf Druck der Öffentlichkeit und der Parteien gehandelt. «Hätte auch der Stadtrat einen Austritt aus dem Orden verlangt? Das ist eine der grundsätzlichen Fragen, die wir klären wollen.»

Krienser SVP-Fraktionschef Martin Zellweger. Bild: PD

Das bürgerliche Lager gibt sich versöhnlicher. So schreibt die FDP-Präsident Hanspeter Meier auf Anfrage: «Wir finden es gut, dass er den Fehler eingesehen hat und sofort aus dieser Gesellschaft zurückgetreten ist. Für uns ist es wohl somit erledigt.»

Auch die Mitte wertet Frauenknechts Schritt als «positives Signal». Er gebe ein klares Statement gegen den Krieg ab und erkläre seine Beweggründe für den Ordensbeitritt, so Fraktionschef Andreas Vonesch. «Indem er schreibt, er könne die Kritik der Parteien nachvollziehen, zeigt er, dass er sich der Brisanz der Thematik nicht bewusst war und unüberlegt gehandelt hat.» Für die Mitte sei das Thema «vorerst erledigt». Die Partei werde aber an der Parlamentsdebatte zum Vorstoss noch einmal Stellung nehmen.

Auch die Krienser SVP begrüsst den Schritt Frauenknechts. «Er ist hingestanden und hat die Konsequenzen gezogen. Wir halten das für den richtigen Schritt», sagt Fraktionschef Martin Zellweger.

