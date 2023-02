Platzchef soll Luzerner Fest um 47'000 Franken erleichtert haben

Kriminalgericht Langjähriger Helfer soll Luzerner Fest um 47’000 Franken erleichtert haben Ein ehemaliger Platzchef wird beschuldigt, am Verschwinden von Geld beteiligt gewesen zu sein. Die Staatsanwaltschaft fordert eine bedingte Freiheitsstrafe, der Verteidiger Freispruch. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 07.02.2023, 18.42 Uhr

«Gemäss den Aussagen am Bezirksgericht!» Ein 50-jähriger Schweizer hat sich bei der Befragung der Einzelrichterin am Dienstagnachmittag reserviert gezeigt. Er Mann machte von seinem Recht Gebrauch, sich an der Verhandlung am Luzerner Kriminalgericht nicht zu äussern. Dazu ist anzumerken, dass die Sache auf den ersten Blick etwas kompliziert wirkt.