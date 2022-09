Kriminalgericht Luzern Der Missbrauch begann an einem schulfreien Nachmittag: Jetzt drohen sechs Jahre Haft Der Mann war damals 51, das Kind 12 Jahre alt. Der Portugiese habe die Situation schamlos ausgenutzt, sagt der Staatsanwalt. Der Angeklagte bestreitet alles. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 16.09.2022, 18.29 Uhr

Der Beschuldigte kam vor rund einem Jahrzehnt aus Portugal in die Schweiz. Wenig später lernte er eine 12-Jährige und deren Mutter kennen. Die arbeitstätige Mutter war ihm bei Bewerbungen behilflich, übersetzte, wo es nötig war. Er war zu dieser Zeit drogenabhängig.

Die Beziehung zwischen dem Mädchen und dem Mann hatte sich intensiviert, wie der Anklage zu entnehmen ist. Er sei fast täglich in der Wohnung gewesen. Zu ersten sexuellen Handlungen sei es an einem schulfreien Mittwochnachmittag gekommen. Der 39 Jahre ältere Mann habe sie während fünf Jahren genötigt, auch zum Oral- und Analsex. Er habe gemacht, was und wie lange er wollte.

Aus Angst geschwiegen

Warum hat sich das Mädchen niemandem anvertraut? «Ich hatte Angst, und er drohte meiner Mutter von meiner Homosexualität zu erzählen und dass ich rauchte», antwortete das Opfer dem Richter am Kriminalgericht Luzern, wo der Fall am Freitag verhandelt wurde. Erst im Alter von 17 Jahren setzte es sich zur Wehr: «Ich wollte ihm mit einem Zeugen an der Seite sagen, dass jetzt Schluss ist, dass ich ihn anzeigen werde und ich mir nicht mehr drohen lasse.» Die Übergriffe hätten in der Stube oder im Auto stattgefunden. «Ich war doch ein Kind, wusste nicht, was da abging. Ich hatte Angst.» Weiter führte das Opfer vor Gericht aus, sich verbal gewehrt und versucht zu haben, ihren Peiniger wegzustossen. Doch der Mann habe einfach weiter gemacht. Danach habe sich das Opfer meist übergeben müssen. Das ging über fünf Jahre so.

Der Beschuldigte streitet alles ab. Zu gefundenen Pornobildern gab er an, er wisse nicht, wie die auf sein Handy kamen und wer abgebildet sei. Das Opfer wiederum sah die Bilder erstmals bei der Polizei. Gewisse Bilder zeigen nur Genitalbereiche. Dennoch die klare Feststellung: «Das bin ich.»

«Hätte sie sich wehren können, hätte sie es gemacht»

Der Staatsanwalt betont im Plädoyer, dass der Beschuldigte das Kind über Jahre permanent zu intensiven sexuellen Handlungen gezwungen habe. Er glaubt den Aussagen des mutmasslichen Opfers und fügt an: «Hätte sie sich wehren können, hätte sie es gemacht.» Doch das alles sei in einer sehr verletzlichen Lebensphase geschehen, was der Beschuldigte schamlos ausgenützt habe. Der Staatsanwalt fordert 6 Jahre Haft und 10 Jahre Landesverweis.

Die Verteidigung will einen vollumfänglichen Freispruch. Einzig der damalige Drogenkonsum sei eine Straftat gewesen, doch diese sei heute verjährt. Für den Oral-und Analverkehr würden die Beweise fehlen. Und das fünf Jahre lange Schweigen des mutmasslichen Opfers sei auch nicht überzeugend. Dieses sagte nach der Verhandlung:

«Ich will abschliessen. Es kann nicht sein, dass ein Mann, der so etwas getan hat, heute noch frei herumläuft.»

Das Urteil wird den Parteien später schriftlich zugestellt.

