Kriminalgericht Luzern Diebstahl im Alterszentrum: Pflegehelfer klaut Dementem Bankkarte und bezieht 30'000 Franken Die Karte verwendete der Täter 47 Mal, 17 weitere Versuche schlugen fehl. Am Mittwoch stand der 55-Jährige vor Kriminalgericht. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 25.01.2023, 17.00 Uhr

War es ein «krimineller Ausrutscher»? Das könnte durchaus sein, urteilt das Luzerner Kriminalgericht in seiner Anklageschrift. Denn bisher lebte der Mann straffrei, hatte jedoch finanzielle Nöte und mehrere Verlustscheine. Vor Gericht steht er, weil der Pflegehelfer einem dementen Betagten die Bankkarte samt Pin entwendete und innert eines Monats 30'250 Franken für seinen Lebensunterhalt bezog.

Vor dem Kriminalgericht erscheint der Beschuldigte am Mittwoch in Arbeitskleidung und setzt sich vor den Einzelrichter. Die Verhandlung findet im abgekürzten Verfahren statt. Dem Beschuldigten ist die bedingte Strafe von 10 Monaten mit 3 Jahren Probezeit bekannt.

Am Mittwoch stand ein 55-jähriger Mann vor Gericht. Bild: Sandra M. Ziegler

(25. Januar 2023)

Er bleibt bei seinem vollumfänglichen Geständnis, sagt auf die Frage nach dem Warum: «Cha nid säge wieso, ich habe ein schlechtes Gewissen und es tut mir leid, ich werde nie mehr so etwas machen.» Ob er denn keine Skrupel gehabt habe, den Mann so auszunehmen, will der Richter wissen. Der Beschuldigte: «Bei der Tat dachte ich nicht daran, beim Abheben dachte ich, der ist ja krank, dement, wenn ich es ihm sage, dann vergisst er es wieder, würde eine Entschuldigung wohl nicht verstehen.»

Obwohl der Bankautomat nichts mehr ausspuckte, versuchte er es weitere 17 Male. «Als dann der Brief von der Polizei kam, meldete ich mich und war sofort geständig und erleichtert», sagt der Beschuldigte. Den finanziellen Schaden von 30'250 Franken will er zurückzahlen: «Ich schulde ja dem Mann das Geld, ich habe es selber gebraucht, muss ihm jeden Franken zurückzahlen.»

Verzicht auf Landesverweis

Seine Tat ist auf der Liste der Straftaten, die einen obligatorischen Landesverweis nach sich ziehen. Das wusste der Mann nicht: «Ich bin erschrocken, als mir das mein Anwalt sagte. Ich lebe seit 55 Jahren hier, zahle Steuern und Alimente.» Zum Landesverweis kommt es nicht, er ist ein Härtefall. Dem stimmte auch die Staatsanwaltschaft zu. Positiv angerechnet wird, dass er sofort geständig war und reuig ist und eine positive Legalprognose hat. Der Beschuldigte selber sagt: «Es tut mir sehr leid. Ich habe zwar kein Recht, aber eine Chance, wenn ich hier bleiben kann.»

Der 55-jährige Italiener ist in der Schweiz geboren und arbeitete in verschiedenen Berufen. Vor gut vier Jahren absolvierte er dann einen Pflegerhelferkurs und danach ein einjähriges Praktikum. Bis er aufflog, arbeitete er als Pflegehelfer. Er lebt heute in einer Luzerner Gemeinde und hat einen neuen 100-Prozent-Job ausserhalb der Pflegebranche. Das Urteil von 10 Monaten bedingt ist nun bestätigt und wird später den Parteien kurz begründet zugestellt.

