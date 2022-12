Taxifahrer in Luzern getötet: Beschuldigte vor Gericht

Kriminalgericht Luzern Erstochener Taxifahrer beim Sedel: Täter hat das Messer wegen Drogensucht und aus Panik gezückt Am Dienstag mussten sich drei Männer wegen des Raubs und der vorsätzlichen Tötung eines Taxifahrers vor dem Kriminalgericht verantworten. Livia Fischer Jetzt kommentieren 20.12.2022, 19.04 Uhr

Ein vorbestrafter 31-Jähriger sitzt dem Richtergremium gegenüber. Er reibt seine Hände auf seinen Beinen, atmet laut aus und beginnt mit tiefer Stimme von der wohl schlimmsten Nacht seines Lebens zu erzählen. Es ist jene auf den 26. März 2020. Jene, in der er bei der alten Jugendherberge beim Sedel einen Taxifahrer getötet hatte.

Tatort bei der alten Jugendherberge beim Sedel. Bild: Pilatus Today

[...] An der Pilatusstrasse stieg ich in ein Taxi. Ich sagte dem Chauffeur, er solle in die Jugendherberge fahren, und machte währenddessen mein Messer in der rechten Tasche bereit. Als er anhielt, streckte ich ihm das Messer hin und sagte, er solle mir sein Geld geben. Da schlug er mir ins Gesicht, hielt meine Hand fest, trat aufs Gaspedal und fuhr in einen Pfosten rein. Mit voller Kraft drückte er meine Hand mit dem Messer so nahe vor mein Gesicht, dass ich Panik bekam. Ich biss in seinen Arm, er liess mich los. Da landete das Messer das erste Mal unabsichtlich in seinem Oberkörper. Erschrocken zog ich es raus. Weil er nicht aufhörte, sich zu wehren, geriet ich noch mehr in Panik und stach zu. Wie oft, weiss ich nicht mehr – so lange, bis er sagte, ich solle das Geld nehmen und verschwinden. Er warf mir sein Portemonnaie hin, ich nahm es und rannte davon.

Der Taxifahrer, ein 51-jähriger Russe und vierfacher Vater, überlebte die total 16 Messerstiche nicht. Und das alles wegen 400 Franken.

Der Busch bei der alten Jugendherberge beim Sedel wurde beim Gerangel offenbar umgefahren. Bild: Pilatus Today

Taxiraub als letzte Möglichkeit

Der Grund, warum der Beschuldigte – nennen wir ihn Baumann – so verzweifelt an Geld rankommen wollte, war seine Heroin- und Kokainsucht. Kurz: Während des pandemiebedingten Lockdowns war er mit zwei weiteren Konsumenten – sagen wir Müller und Russo – auf der Suche nach neuem Stoff.

Sie kamen immer nur zu kleinen Portionen. Zu dritt rauchten sie schliesslich Kokain, das Müller für 100 Franken zum Weiterverkauf besorgt hatte und noch in derselben Nacht hätte zahlen müssen. Einen Taxifahrer auszurauben, sahen sie um halb zwei als letzte Möglichkeit, um noch an Geld zu kommen. Baumann machte sich auf den Weg – in der Jackentasche das Messer. Dieses soll ihm Müller mit den Worten, er habe so schon mehrfach Taxifahrer ausgeraubt, mitgegeben haben. Nach dem Prinzip: Einfach das Messer rausrücken und schon wird das Portemonnaie ausgehändigt.

Seit Delikt keine Drogen mehr

Was danach passierte, ist bekannt. Vor Gericht versicherte Baumann am Dienstag, er habe dem Taxifahrer, der ihm mit 20 Kilogramm mehr Gewicht körperlich klar überlegen war, mit dem Messer nur Angst einjagen wollen und keine Verletzungsabsicht gehabt. «Kurz nach meiner Flucht fuhr die Polizei mit Blaulicht an mir vorbei. Da hatte ich die Hoffnung, dass er noch rechtzeitig im Spital landet.» Dass jegliche Hilfe zu spät kam, erfuhr er tags darauf aus den Medien.

Zweidreiviertel Jahre später sitzt er seine Haftstrafe mit ambulanter Behandlung in Cazis ab. «Ich kann viel an mir arbeiten, bin als Schreiner tätig, mache viel Sport und gehe jede Woche in Therapie.» Von seiner Sucht ist er mittlerweile losgekommen. «Nach diesem Delikt war es für mich zu 100 Prozent klar, dass mit Drogen fertig ist.»

Ahnungslose Komplizen

Nebst Baumann sind auch Müller (34) und Russo (31) angeklagt, weil sie den Raub gemeinsam geplant haben sollen und das ergatterte Geld sogleich in neue Drogen investierten, die sie gemeinsam konsumierten. Die Aussagen des geständigen Hauptbeschuldigten empfindet der Staatsanwalt als glaubwürdig. Jene von Müller und Russo weniger – sie hätten sich selbst immer wieder widersprochen und versucht, sich aus der Verantwortung zu ziehen. Müller will demnach nie Taxis ausgeraubt oder Baumann das Messer wegen des Raubs gegeben haben. Russo stellt sich auf den Standpunkt, gar nichts von den Plänen und dem verletzten Chauffeur gewusst zu haben.

Während dreier Stunden plädieren Staatsanwaltschaft sowie die Verteidiger. Die Hauptdelikte betreffen die Tatnacht, weitere kleinere Vorfälle werden nur kurz angesprochen. Während die Staatsanwaltschaft für Baumann 13 Jahre, für Müller zwei Jahre und für Russo acht Monate bedingt sowie eine Geldbusse forderte, brachten die Verteidiger der Reihe nach Argumente zur Strafminderung vor. So soll Baumann zehn Jahre, Müller 18 Monate bedingt verbüssen. Russo soll mit einer Busse von 100 Franken davonkommen und für die Untersuchungshaft entschädigt werden. Das Urteil wird schriftlich zugestellt.

Emotionaler Beistand unter den Beschuldigten nach der Verhandlung

Fürs letzte Wort geht Baumann mit einem selbst geschriebenen Brief nach vorne. «Wann man einem Menschen das Leben nimmt, kann man gar nicht in Worte fassen, wie leid es einem tut. Ich weiss, dass ich das nie wiedergutmachen kann.» Den Tränen nahe sagt er, dass er sich gerne persönlich bei den Angehörigen entschuldigt hätte. Sie blieben der Verhandlung jedoch fern.

Auch Müller und Russo zeigen ihre Reue. «Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke, was passiert ist. Es ist schlimm, was Drogen kaputtmachen können», so Müller. Nach der Verhandlung umarmen sich die drei Beschuldigten, die keinen Kontakt mehr pflegen, lange und wünschen sich alles Gute.

