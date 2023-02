Kriminalgericht luzern Keine Gnade: Sexualstraftäter muss zusätzlich neuneinhalb Jahre in den Knast Der bereits zweifach verurteilte Vergewaltiger kommt im März nicht auf freien Fuss. Er bleibt in Sicherheitshaft bis das aktuelle Urteil rechtskräftig ist. Sandra Monika Ziegler 10.02.2023, 18.38 Uhr

Der 29-jährige Portugiese stand am Donnerstag wegen Vergewaltigung eines Kindes vor Gericht. Er soll die 10-jährige Tochter seiner damaligen Partnerin während eines halben Jahres regelmässig vergewaltigt haben. Erst im Herbst 2020 wurde er wegen Vergewaltigung der Mutter des Kindes zu vier Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Der Mann sitzt seit Dezember 2020 im Gefängnis und bestreitet die Vergewaltigungen der Tochter.

Eingang zum Kriminalgericht Luzern Bild: sam

Freispruch oder neun Jahre Haft

Der Verteidiger fordert einen Freispruch, die Staatsanwaltschaft neun Jahre Haft. Am Freitag wurde das Urteil auf Wunsch des Beschuldigten am Kriminalgericht Luzern mündlich eröffnet. Bei Freispruch könnte er im März aus dem Gefängnis und in sein Heimatland. Dort habe er bereits ein Jobangebot, könne bei den Eltern wohnen und habe so mehr Zeit für seinen 10-jährigen Sohn. Das war sein Plan.

Das Kriminalgericht verurteilt ihn jedoch zu einer Zusatzstrafe von neun Jahren und sechs Monaten. Für das Gericht ist erwiesen, dass der Mann das Mädchen mehrfach vergewaltigt hat. Das Gericht bezeichnet ihn als Schwerverbrecher. Bis das Urteil rechtskräftig ist, bleibt er wegen Fluchtgefahr in Sicherheitshaft. Das schriftliche Urteil wird den Parteien zugestellt.