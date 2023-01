Kriminalgericht Luzern Mord mit Hammer: Richter schickt 24-Jährigen für neun Jahre ins Gefängnis Eiskalt und ohne Empathie schlug der Täter zu. Der alte Mann nervte ihn. Verteidiger und Staatsanwaltschaft haben Berufung angemeldet. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 31.01.2023, 05.00 Uhr

Vor gut vier Jahren schlug ein damals 20-Jähriger mit einem Hammer gleich mehrmals auf den Kopf eines Mitbewohners einer Pension am Zihlmattweg in Luzern ein. Der Täter verliess nach der Tat die Pension und liess den Mann blutüberströmt liegen. Zwei weitere Bewohner schlugen Alarm, die Rettungssanität brachte den Schwerverletzten ins Spital. Doch die Attacke endete tödlich für den 64-Jährigen.

Der junge Mann wurde nach seiner Rückkehr in die Pension dort in den frühen Morgenstunden festgenommen. Er wurde wegen Mordes angeklagt. Die Staatsanwaltschaft forderte daraufhin eine Gefängnisstrafe von 15, die Verteidigung eine von fünf Jahren.

Nun liegt das begründete Urteil des Kriminalgerichtes Luzern vor: Der Schweizer wird wegen schwer verminderter Schuldfähigkeit zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Der junge Mann sass zuerst in Untersuchungshaft und wurde später in eine psychiatrisch-forensische Klinik verlegt, in der er noch heute lebt. Der Vollzug der Strafe wurde zu Gunsten einer stationären Massnahme aufgeschoben. Gegen das Urteil haben Verteidigung und Staatsanwalt Berufung angemeldet. Das Urteil ist entsprechend nicht rechtskräftig.

Täter habe das Opfer verachtet

Die Strafuntersuchung begann kurz nach der Verhaftung im Oktober 2018 wegen vorsätzlicher Tötung. Als das Opfer jedoch am 10. Dezember starb, wurde wegen vollendeter vorsätzlicher Tötung und Mord ermittelt. Als Todesursache wird Multiorganversagen als direkte Folge des durch die Hammerschläge erlittenen Schädel-Hirn-Traumas angegeben.

Der junge Mann gab die Tat sofort zu, er begründete sie bei den Einvernahmen mit Aussagen wie «das Opfer sei alt und Raucher, er sei gruusig, er sehe eh schon halb tot aus. Es sei nicht schade um dessen Leben». Im Urteil steht dazu, dass der Täter mit extremer Geringschätzung gegenüber dem Opfer und mit einer immensen Gefühlskälte gehandelt habe. Er habe das Opfer verachtet.

Streit wegen Zigaretten

Zu Protokoll gab er, «dass es ihm für das Opfer nicht leidtue, für sich selber allerdings schon». Befragte Bewohner der Pension sagten aus, dass es immer wieder zu Streit zwischen Opfer und Täter gekommen sei, oft auch wegen Zigaretten, die der Täter vom Opfer gewollt habe. Er habe auch andere Leute nach Zigaretten gefragt, hätten diese verneint, sei er aggressiv geworden.

Das Opfer habe er gehasst. Er habe mehrmals geäussert: «Am liebsten würde ich ihn anzünden.» Diesem Hass liess er bei der Tat seinen freien Lauf, hält das Kriminalgericht in seinem Urteil fest und spricht von einer brutalen, besonders verwerflichen Tat.

Zur Beurteilung des Täters wurden zwei forensische Gutachten erstellt. Beide kommen zum Schluss, dass der junge Mann schuldfähig ist, wenn auch in schwer vermindertem Grade. Seine Einsichtsfähigkeit in das Unrecht sei bei der Tat voll erhalten gewesen. Das zweite Gutachten attestiert dem Täter eine paranoide Schizophrenie.

Belastete Jugend und obdachlos

Die Kinder- und Jugendzeit des Täters wird als sogenannte «Broken-Home-Zeit» beschrieben. Die Eltern trennten sich, als er drei Jahre alt war. In der Folge wurde er zwischen Mutter und Vater hin- und hergeschoben, wohnte mal beim Vater, mal bei der Mutter. Zwischendurch auch in verschiedenen Pflegefamilien und auch im Kinderheim. Bevor er in die Pension kam, lebte er auf der Strasse, da ihn sein Vater vor die Tür gestellt hatte.

Der junge Mann wurde ab Januar 2016 immer wieder straffällig. Meist wegen Sachbeschädigung und Diebstahl. Sein Gewaltrisiko wird weiterhin als hoch eingestuft. Zur Strafe muss er den beiden Töchtern des Opfers je 15'000 Franken als Genugtuung und 750 Franken als Schadenersatz zahlen.

