Prostituierte wegen Koksverkauf und Geldwäscherei angeklagt

Kriminalgericht Luzern Prostituierte soll mit Koks ihr Einkommen aufpoliert haben Eine Spanierin ist wegen Drogendeals und Geldwäscherei angeklagt. Sie streitet die Vorwürfe aber ab. Sie habe immer «reines» Geld verdient. 01.07.2022

Am Freitag wurde am Kriminalgericht Luzern ein Fall wegen Drogendeals und Geldwäscherei verhandelt. Die Beschuldigte gab in früheren Einvernahmen zu, Kokain verkauft zu haben, bestritt jedoch die Menge.

Laut Anklage hat die 55-jährige Spanierin von 2015 bis 2020 über 300 Gramm Kokain verkauft, ihr Gewinn aus Drogengeschäften wird auf 220'000 Franken geschätzt. Ihr Einkommen von März 2014 bis April 2020 beziffert die Anklage mit 770'000 Franken, zu Teilen aus dem Drogenverkauf und aus der Prostitution, wie der Anklageschrift zu entnehmen ist.

Kriminalgericht Luzern am Alpenquai in Luzern.

Philipp Schmidli

Die Frau überwies Geld ins Ausland und auf ihr Privatkonto in der Dominikanischen Republik. Dieses habe jedoch nichts mit dem Drogenhandel zu tun, es sei «rein» gewesen. Dem widerspricht die Anklage, die von Geldwäscherei spricht. Weiter wird ihr vorgeworfen, einem Freier die Kreditkarte entwendet und 5000 Franken auf ihr Konto plus 1000 Franken an ihre Kosmetikerin für zukünftige Behandlungen überwiesen zu haben.

Fünf Monate in U-Haft

Einen Tag später, am 5. März 2020, zog sie wiederum 1000 Franken vom Konto ab. Die späteren sieben Versuche scheiterten jedoch, der Automat spuckte kein Geld mehr aus. Sie wurde noch am gleichen Tag verhaftet und sass fünf Monate in U-Haft. Den Missbrauch der Kreditkarte streitet sie ab. Der Freier habe allen Bezügen zugestimmt. Nun drohen der Frau vier Jahre Gefängnis und acht Jahre Landesverweis.

Die Beschuldigte sprach am Gericht Spanisch, Fragen und Antworten wurden übersetzt. Gleich zu Beginn stellte sie klar, sie habe nie mit Drogen gedealt. Sie habe lediglich für den Eigenkonsum gekauft. In die Schweiz kam sie 2014. Damals habe sie Drogen und Alkohol konsumiert und war als Prostituierte aktiv. Heute führt sie in der Luzerner Agglomeration ein legal registriertes Etablissement mit drei Frauen und sei selbst nicht mehr als Prostituierte tätig. Den Drogen wie auch dem Alkohol habe sie abgeschworen.

Staatsanwältin glaubt Eifersuchtsversion nicht

«Haben sie Drogen an einen ehemaligen Freier verkauft?», wollte die Richterin wissen. «Nein, das habe ich nicht. Er war mein Freund, er war wie ein Ehemann, wir liebten uns», antwortete die Beschuldigte. Die Beziehung sei aber auseinandergegangen, was er nicht akzeptiert und ihr gedroht habe, dass er schon dafür sorgen werde, dass sie die Schweiz verlassen müsse. Und jetzt sitze sie hier.

Die Staatsanwältin mochte die Eifersuchtsversion nicht glauben. In ihrem kurzen Plädoyer sagte sie, dass mehrere Männer angaben, von ihr Drogen gekauft zu haben. Sie blieb beim Antrag auf vier Jahre Gefängnis und acht Jahre Landesverweis.

Die Verteidigung forderte bei Drogendeal und Geldwäscherei einen Freispruch. Die Faktenlage bezüglich Drogenmenge und Einnahmen sei nicht klar, es gelte der Grundsatz «im Zweifel für die Angeklagte». Beim Verstoss gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz sei sie zu verurteilen. Sie hatte drei Personen für ein Erotikbusiness ihre ehemalige Wohnung zur Verfügung gestellt. Einnahmen habe es jedoch keine gegeben, so die Beschuldigte.

Sollte sie verurteilt und des Landes verwiesen werden, so habe ihr Ex-Freund gewonnen, merkt die Beschuldigte noch an. Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.

