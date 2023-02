Kriminalgericht: Falscher Polizist ergaunert 110'000 Franken

Kriminalgericht Luzern Schockanrufe an Senioren: Falscher Polizist ergaunert über 110'000 Franken Die Polizei warnt immer wieder davor, doch Männer wie Frauen glauben den angeblichen Polizisten und geben Bargeld und Wertsachen in ihre Hände. Am Freitag stand ein Täter vor Gericht. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 03.02.2023, 17.42 Uhr

Erst diese Woche wieder informierte die Luzerner Staatsanwaltschaft mittels Medienmitteilung: «Die Luzerner Polizei warnt vor falschen Polizisten. Wiederum kontaktieren Betrüger ältere Menschen, um an Bargeld zu gelangen. Am letzten Montag wurden 15 Vorfälle der Luzerner Polizei gemeldet.»

Ein solcher falscher Polizist, ein 33-jähriger Deutscher, zockte gleich mehrere Personen ab, zumindest wollte er das. Doch beim letzten Versuch wurde er geschnappt. Er ist geständig und sieht sich als Mittäter, der im Auftrag türkischer Hintermänner gehandelt habe. Er wird wegen mehrfachem und versuchtem Betrug zu einer bedingten Haftstrafe von 24 Monaten mit einer Probezeit von 3 Jahren verurteilt.

Männer wie Frauen glauben den angeblichen Polizisten und geben Bargeld und Wertsachen in ihre Hände. Am Freitag stand ein Täter vor dem Kriminalgericht Luzern. Bild: Keystone

Die Geschichte dahinter: Im Mai bekam ein 72-Jähriger einen Telefonanruf. Am anderen Ende war ein angeblicher Polizist. Er erzählte in schweizerdeutscher Sprache von einer Festnahme von zwei Einbrechern. Bei deren Effekten seien sein Name und seine Telefonnummer gefunden worden. Nun bestehe die Gefahr, dass auch er ein Opfer eines Raubes werden könnte. Deshalb solle er seine Wertsachen und auch das Bargeld verstecken. Der vermeintlich hilfsbereite Polizist versprach dem Mann dann, dass er sich wieder melden werde.

Gutgläubig Geld übergeben

Das tat er auch am nächsten Tag. Beim zweiten Anruf wird der 72-Jährige weiter unter Druck gesetzt. Es wird ihm gar gesagt, er könne zur Aufklärung der Straftat beitragen. Er dürfe jedoch niemandem davon erzählen, da es sich um eine geheime Aktion handle. Zurück blieb ein verschüchterter 72-Jähriger, der zur Bank ging und insgesamt 60’000 Franken abhob und diese dem Betrüger übergab.

So schützen Sie sich Die Polizei warnt vor Betrügern und mahnt, sich keinesfalls auf solche Anrufe einzulassen. Schützen Sie sich richtig und befolgen Sie folgende Tipps:

– Sind Sie sind misstrauisch, wenn Sie eine fremde Person um Geld bittet.

– Sind Sie grundsätzlich kritisch, wenn eine angebliche Polizistin oder ein angeblicher Polizist nach Wertsachen fragt.

– Ein echter Polizist verlangt nie, dass Sie Bargeld oder Wertsachen übergeben oder hinterlegen sollen. Gehen Sie nicht auf solche Forderungen ein.

– Falls Sie nicht sicher sind, ob wirklich ein Polizist am Telefon ist, so beenden Sie sofort das Gespräch und melden Sie den Anruf der Polizei unter der Nummer 117. (rem)

Die Verhaftung: Der falsche Polizist wandte seinen Trick von Mai bis Juni letzten Jahres gleich dreimal an, dabei kassierte er rund 110’000 Franken. Das Geld brachte er dann in die Türkei, zu seinen Auftraggebern. Beim letzten Versuch wurde er erwischt. Denn der Rentner wurde misstrauisch, informierte die Polizei und diese konnte dann den Täter nach der fingierten Übergabe verhaften. Er sass nach der Verhaftung 77 Tage in Untersuchungshaft und am Freitag vor der Richterin am Luzerner Kriminalgericht.

Der Beschuldigte arbeitete mit türkischen Mittätern. Zur Zusammenarbeit sei es durch einen Telefonanruf gekommen. Ihm wurde quasi schnelles Geld versprochen. «Ich bin selber ausgetrickst worden, wusste erst gar nicht, worum es geht», sagt er der Richterin. «Warum haben Sie dann weitergemacht?», wollte die Richterin wissen. Das sei nicht freiwillig gewesen, gab der Mann an.

Täter kam mit blauem Auge davon

Entschuldigt bei den Opfern hatte sich der Mann bislang nicht. Er sei noch nicht dazu gekommen. Und trotz Erbschaft und Arbeitsstelle hat der Mann auch noch keinen Cent zurückbezahlt. Warum? «Ich kaufte mir ein Auto, muss doch zur Arbeit fahren», antwortete der Mann. Er wolle aber alles gut machen und hier in der Schweiz neu anfangen. Die Richterin mahnt:

«Sie kommen mit der bedingten Strafe mit einem blauen Auge davon. Ich möchte Sie nicht mehr vor Gericht sehen. »

