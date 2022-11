Kultur Im Tintenfassmuseum in Adligenswil gibt es 4000 Jahre Schreibkultur zu bestaunen Der Luzerner Erhard Durrer (82) besitzt Tausende historische Schreibutensilien. Nun wurde der «Sammelkönig von Adligenswil» mit einem Kulturpreis ausgezeichnet. Lukas Zwiefelhofer Jetzt kommentieren 25.11.2022, 13.15 Uhr

Erhard Durrer mit dem Kulturpreis in seinem Tintenfassmuseum. Bild: Manuela Jans-Koch (Adligenswil, 18. November 2022)

Angefangen hat alles vor ungefähr 40 Jahren: Erhard Durrer entdeckt per Zufall seine Leidenschaft für historische Schreibgefässe, weil er regelmässig Trödelmärkte und Antiquitätengeschäfte besucht. Dort hat er auch seine ersten Sammelstücke erworben. Als die private Sammlung sowie sein Interesse an den Objekten stetig grösser wurden, fing Durrer an, Messen und Auktionen in ganz Europa zu besuchen.