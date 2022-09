Kulturförderung Luzern und Kriens sprechen Beiträge für Kunstschaffende Künstler Simon Kindle erhält 25’000 Franken von der Stadt Luzern, Helen Eggenschwiler 5000 Franken von der Stadt Kriens. 02.09.2022, 05.00 Uhr

Die Städte Luzern und Kriens haben unabhängig voneinander Beträge für Kunstschaffende gesprochen. In Luzern erhält Simon Kindle 25’000 Franken, wie die Stadt mitteilt. Die Kommission Bildende Kunst habe die Publikation «spot on» an ihn vergeben. Insgesamt hätten sich drei Kunstschaffende beworben. Die Publikationsreihe «spot on», früher «Junge Kunst», ermöglicht Kunstschaffenden die Herausgabe einer «ersten umfassenden Monografie». Diese könnten ihr bisheriges Schaffen dokumentieren und sich so bei Galerien, Museen, Projekten oder Wettbewerben präsentieren. Die Veröffentlichung des neusten Bandes von «spot on» findet voraussichtlich im Sommer 2024 statt.