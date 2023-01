Horw Cégiu will mit einem neuen Liveprojekt und Kollaborationen experimentieren Der Horwer Förderpreis 2022 geht an die Künstlerin Céline-Giulia Voser – bekannt unter dem Pseudonym Cégiu. Die Gemeinde fördert mit der Auszeichnung die Realisierung ihres Live-Performance-Projekts «Coiled Continuum». Sabina South Jetzt kommentieren 17.01.2023, 16.45 Uhr

Sie ist Musikerin, Komponistin, Produzentin und seit 2010 Horwerin. Nun hat Céline-Giulia Voser mit ihrem Projekt «Coiled Continuum» den Horwer Förderpreis über 10’000 Franken gewonnen. «Ich freue mich sehr darüber», sagt die 38-Jährige im Telefoninterview. Das Preisgeld gebe ihr Zeit und Raum für die Realisation von «Coiled Continuum». Voser ist bekannt unter dem Pseudonym Cégiu.

Hier probt Cégiu – die Künstlerin mit bürgerlichem Namen Céline-Giulia Voser. Sie hat für eine geplante Performance den Förderpreis der Gemeinde Horw erhalten. Bild: Dominik Wunderli (Horw, 13. Januar 2023)

Der Titel des Projekts offenbart: Diese künstlerische Arbeit ist wissenschaftlich herausfordernd. Als Ausgangslage dient das Bild einer sich kontinuierlich drehenden Spirale – ein «Coiled Continuum». Dieses dient als Grundlage für sämtliche Bereiche und Ebenen des gesamten Projekts. «Ich stehe erst am Anfang des Prozesses», sagt Voser. Denn bereits die These erforderte enorm aufwendige Recherchen. «Das Ohr steht im Zentrum meiner künstlerischen Arbeit», verrät sie. Das vielseitige Sinnesorgan könne schliesslich nicht nur Signale empfangen, sondern auch selber Klänge produzieren.

«Ich bin vor allem von der otoakustischen Emission fasziniert und befasse mich intensiv mit Geräuschen, die durch das Ohr spontan oder auf Antwort auf spezifische akustische Reize gebildet werden.» Otoakustische Emissionen sind akustische Aussendungen des Innenohrs, die durch die äusseren Haarzellen verursacht werden. Sie lassen sich mit Hilfe sehr empfindlicher Mikrofone messen. Diese werden beispielsweise beim Hörtest von Neugeborenen eingesetzt.

Auch Zuhörende werden zum Bandmitglied

«Coiled Continuum» soll einerseits als Aufnahme veröffentlicht werden. Anderseits ist das Projekt eine Live-Performance: «Da der Raumklang einen grossen Einfluss auf diese hat, beeinflusst auch das Publikum durch Anwesenheit und Bewegung den Sound. Die Zuhörenden werden dabei zu einer Art Bandmitglied. Das Ergebnis hat wiederum Einfluss auf mich als Performende und ich kann darauf reagieren», erläutert Voser. Der Kreis schliesst sich also.

Konkrete Ideen zur Realisation der Aufführung hat sie auch schon, denn im Aufbau der Live-Performance will Voser der These des «Coiled Continuum» möglichst nahe bleiben. «Ich plane eine bestimmte Anzahl von Kollaborationen, die erste Zusammenarbeit steht schon fest und entsteht mit meiner guten Freundin Anna Murphy, die ebenfalls in Horw lebt», verrät Voser und freut sich hörbar. Weitere Kompositionen werden mit Personen aus verschiedensten Tätigkeitsbereichen von Kultur bis Wissenschaft entstehen. «Irgendwann wiederholt sich dieser Prozess, führt wieder zurück zum Anfang und entwickelt sich dennoch spiralförmig weiter.»

Voser, die sich bisher national und international mit innovativen Projekten einen Namen gemacht hat, beabsichtigt, mit ihrem neusten künstlerischen Werk, ihren Wohnort Horw stark einzubeziehen. Die erste Aufführung wird voraussichtlich Anfang 2024 in Horw stattfinden. «Ich möchte möglichst vielen Bewohnern die Tür zu meiner Arbeit öffnen und einen Einblick geben», so Voser. Schliesslich sei Horw ihr Zuhause. «Mein Projekt hat sowieso partizipativen Charakter, ich kann mir sehr gut vorstellen, auch mit Horwer Schulen zusammenzuarbeiten.»

