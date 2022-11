Kunsteisbahn Zug AG Trotz Klimakrise – Zuger Outdoor-Kunsteisbahn öffnet auch diesen Winter In anderen Schweizer Städten gibt es diesen Winter wegen der Strommangellage keine Eisfelder. In Zug hat man sich anders entschieden. 08.11.2022, 10.25 Uhr

Das Eisfeld bei der Bossard-Arena erfreut sich grosser Beliebtheit und wird ab 23. November 2023 zugänglich sein. Bild: Stefan Kaiser (20. Oktober 2011)

Öffnet sie, oder gibt es sie diesen Winter nicht? Ende September noch war unklar, ob wegen der Strommangellage das Ausseneisfeld bei der Bossard-Arena in Zug in Betrieb genommen werden kann. Sicher war damals einzig, dass die Anlage nicht wie geplant am Samstag, 8. Oktober, öffnen wird.

Nun, genau einen Monat später, haben die Verantwortlichen einen Entscheid getroffen: Das Aussen-Eisfeld auf dem Arenaplatz wird am Mittwoch, 23. November, eröffnen. Somit endet auch das Alternativ-Angebot für Vereine, Schulen und sonstige Gruppen in der Academy Arena (Trainingshalle); diese wird nun wieder für das allgemeine Hockeyspielen freigegeben.

Wann die Saison endet, ist abhängig von Energiekrise

Wie die Eröffnung ist auch der Saisonschluss wegen der Strommangellage unklar: Der geplante Saisonschluss ist abhängig von den herrschenden Witterungsbedingungen und der Lage am Strommarkt, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag weiter.

Die Kunsteisbahn vor dem KKL in Luzern, ein Anblick, wie es ihn in diesem Jahr nicht geben wird. Bild: «Live on Ice»/Luzern Tourismus

In anderen Schweizer Städten hat man anders entschieden als in Zug. In Luzern etwas gibt es diesen Advent vor dem KKL kein traditionelles Eisfeld wie in früheren Jahren. Die Eisbahn verbraucht dort während fünf Wochen so viel Energie wie neun Einfamilienhäuser während eines Jahres. Vor einem Monat wurde in Luzern noch befürchtet, der Bundesrat könnte Notrecht durchsetzen, und wenn dann alle nicht überlebenswichtigen Anlagen abgeschaltet würden, «bleiben wir auf einer geschlossenen Eisbahn sitzen und erhalten dafür nicht einmal Schadenersatz».

Auch eine der bekanntesten Kunsteisbahnen wird in diesem Winter nicht wie gewohnt angeboten. Schlittschuhlaufen kann man dort aber dennoch: Die Sportgastro AG, welche die Eisbahn vor dem Bundeshaus in Bern betreibt, hat entschieden, «wegen der angespannten Situation in den Bereichen Strom und Energie, statt Kunsteis ein synthetisches Eis zu verwenden». Mit dieser und weiterer Massnahmen könne rund die Hälfte der Energie eingespart werden. (mme)