Stadt Luzern: Trinkwasser im Gebiet Langensand - Matthof abkochen

Langensand - Matthof Erste Hinweise auf sauberes Trinkwasser in Luzerner Stadtquartier – dennoch gilt: Wasser weiterhin abkochen Im Stadtluzerner Quartier Langensand-Matthof ist das Trinkwasser verunreinigt. Die getroffenen Massnahmen zeigen erste Wirkung. Dennoch muss das Trinkwasser bis auf weiteres abgekocht werden. Aktualisiert 01.08.2022, 13.05 Uhr

Im Stadtluzerner Quartier Langensand muss das Trinkwasser weiterhin abgekocht werden. Bild: Patrick Hürlimann

In der Stadt Luzern ist im Quartier Langensand - Matthof (ab Eisfeld Richtung Horw) seit dem Freitag das Trinkwasser verunreinigt. Betroffen sind maximal 3000 Personen. Der städtische Wasserversorger Energie Wasser Luzern (EWL) rief die betroffene Bevölkerung dazu auf, das Wasser abzukochen.

Die getroffenen Massnahmen zeigen nun Wirkung, wie EWL am Montag mitteilt. «Die letzte getätigte Probe zeigt positive Tendenz in einzelnen Teilgebieten», sagt EWL-Sprecherin Nadja Kunz auf Anfrage. «Wir müssen jedoch die Ergebnisse der nächsten Probe abwarten, um allenfalls das Trinkwasserverbot in den einzelnen Gebieten aufheben zu können.» Den Grund für die Verunreinigung hat die EWL noch nicht gefunden. «Wir vermuten ein Leck. Dass es im Wasser Milchsäurebakterien hat, deute auf einen äusseren Einfluss hin», so Kunz weiter. Das könne zum Beispiel von einem defekten Hausanschluss oder von einer Baustelle stammen, bei der Schmutzwasser mit Trinkwasser in Berührung kam.

Die EWL nimmt pro Tag über 30 Proben, um der Ursache auf die Spur zu kommen. Auch aus den umliegenden Stadtquartieren seien Proben genommen werden. Hier habe sich bisher keine Verunreinigung gezeigt. Zudem habe die EWL das Leitungssystem mehrmals komplett durchgespült.

Die EWL steht laut eigenen Angaben mit den Behörden des Kantons Luzern im Austausch. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Trinkwasserversorgung schnellstmöglich wieder herzustellen. Die EWL will am Dienstag zu den neusten Wasserproben und deren Resultate informieren. Bis dahin gilt: Trinkwasser abkochen. (rem)

Für diese Tätigkeiten ist abkochen notwendig: Trinken, Getränkezubereitung (z.B. Eiswürfel)

Zur Nahrungszubereitung

Zähne putzen

Medizinische Zwecke (Wundreinigung, Nasenspülen etc.)

Geschirrabwasch von Hand

Kaffee- und Teezubereitung

Waschen von Obst, Gemüse, Salat oder weiteren Lebensmitteln

Trinkwasser für empfindliche Haustiere

Kein Abkochen ist nötig beim Geschirrspüler (min. 80 Grad), für die allgemeine Reinigung, zur Toilettenspülung, fürs Duschen oder dem Kleiderwaschen mit der Maschine.

Das betroffene Gebiet Quelle: EWL