Leben im Alter Die Betreuung Dementer ist eine Herausforderung – diese Horwerin hat sie angepackt Ursula Weibel hat den Horwer Kulturpreis erhalten. Damit will die Gemeinde das soziale Engagement der Gründerin der Tagesstätte Pilatusblick würdigen. Natalie Ehrenzweig Jetzt kommentieren 25.07.2022, 17.00 Uhr

Mit 55 Jahren nahm Ursula Weibel vor zwölf Jahren eine neue Ausbildung in Angriff. Wie kam es dazu? «Die Pflegeeltern wurden immer jünger und meine Kinder waren aus dem Haus. Kindererziehung und -betreuung war immer weniger ein Thema, das mich beschäftigte. Da habe ich nach 13 Jahren Mitarbeit bei der Fachstelle Kinderbetreuung als Begleiterin von Pflegeeltern und Pflegekindern beschlossen, mich nochmals einem neuen Thema zuzuwenden.» Als sie sich in ihrem Umfeld umschaute, fiel ihr auf, dass das Alter viele Herausforderungen bietet: «Deshalb habe ich psychosoziale Gerontologie mit Schwerpunkt Demenz studiert.»

Ursula Weibel, Gewinnerin des Horner Kulturpreises, fotografiert in ihrem Garten. Bild: Nadia Schärli (Horw, 20. Juli 2022)

Die Idee zur Tagesstätte Pilatusblick in Horw, wo Menschen mit Demenz eine Tagesstruktur geboten wird, kam ihr während dieser Ausbildung. Einerseits wisse sie aus ihrer Arbeit mit den Pflegefamilien, wie wichtig Entlastung für Angehörige sei, so die 67-Jährige:

«Für unsere Gäste ist die Tagesstätte ausserdem ein Ort, an dem sie soziale Kontakte knüpfen können. Die festen Gruppen fördern Freundschaften.»

Innert kurzer Zeit hat sie vier Frauen um sich geschart, darunter zwei Pflegefachfrauen. «Die Betriebsbewilligung haben wir problemlos bekommen, mit den Räumlichkeiten hat mir ein lieber Nachbar geholfen. Aber finanzieren musste ich es privat», erklärt die gebürtige Zellerin. Heute bietet die Tagesstätte fünf Gästen eine Tagesbetreuung und ist seit 2013 krankenkassenanerkannt. «Diese bezahlen einen Beitrag an die Pflegekosten, jedoch nicht an die Betreuungskosten. Menschen mit Demenz brauchen aber wenig Pflege, dafür mehr Betreuung», so Weibel.

Finanzierung als Dauerproblem

Die Finanzierung ist ein Dauerproblem. «Die Hälfte unserer Ausgaben müssen wir mit Spenden aufbringen», sagt Weibel. Zur Finanzierung trägt ausserdem indirekt bei, dass das Team nicht marktgerecht entlöhnt wird. «Auch das Team leistet viel Freiwilligenarbeit», betont sie. Jeweils zwei Betreuende kümmern sich um die fünf Gäste. Das sei anspruchsvoll. «Neben den verschiedenen Beschäftigungsmöglichkeiten, die das Team anbietet, haben wir Musik und Bewegung und Maltherapie eingeführt.»

Ursula Weibel sagt «wir», obwohl sie sich seit Sommer 2021 aus der Tagesstätte zurückgezogen hat. «Ein tolles Team mit einer sehr kompetenten Leitung hat übernommen», freut sie sich. So habe es ihr auch gar keine Mühe gemacht, sich von ihren Aufgaben zu lösen. «Ich habe jetzt Zeit, um Cello zu spielen, mich um meine bald drei Enkelkinder zu kümmern. Und ich habe angefangen, Spanisch zu lernen.» Das Thema Demenz ist aber immer noch aktuell: «Im Auftrag von Alzheimer Luzern biete ich Kurse an. Die Kurse sind für Angehörige oder befreundete Personen von Menschen mit Demenz, die sich aktiv an der Betreuung beteiligen. Es ist mir eine grosse Freude, meine Erfahrungen in diesen Schulungen weiterzugeben.»

Gemeinde würdigt grosses Engagement

Mit ihrem beeindruckenden sozialen Engagement habe Ursula Weibel einer grossen Vision zum Durchbruch verholfen, schreibt die Gemeinde zum Grund, wieso der Horwer Kulturpreis ihr zugesprochen wurde. Der Umgang mit Demenz heute und in Zukunft stelle eine zentrale Herausforderung für unsere Gesellschaft dar. Auch Weibel sieht diese Herausforderung:

«Wir werden immer älter und durch die frühere und bessere Abklärung wird es immer mehr Demenz-Diagnosen geben.»

Es sei deshalb möglich, dass es zukünftig mehr Betreuungsgruppen brauche. «Diese sollten aber klein bleiben», ist sie überzeugt. Das Finden von engagierten Angestellten, die auch freiwillig arbeiten, hält sie für eine weitere schwierige Aufgabe.

Der Anerkennungspreis ist mit 10'000 Franken dotiert. «Das Geld habe ich bereits gespendet. Aber über die Anerkennung freue ich mich sehr. Sie bedeutet, dass die Tagesstätte nicht nur bekannt ist, sondern auch geschätzt wird und Vertrauen geniesst», sagt Weibel. Der wirkliche Erfolg sei aber, dass die Gäste abends zufrieden heimgehen und das Team Zeit gehabt habe, eine gute Arbeit zu machen.

Mehr Infos auf www.tagesstaette-pilatusblick.ch und www.alz.ch/lu.

