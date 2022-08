Leerstände in Horw Die Geisterhäuser vom Biregg-Quartier – Wohnungen stehen seit fünf Jahren leer Mehrere Mehrfamilienhäuser im Horwer Biregg-Quartier sind unbewohnt. In einem Fall passiert trotz rechtskräftiger Baubewilligung seit Jahren nichts. Was ist hier eigentlich los? Roman Hodel Jetzt kommentieren 07.08.2022, 05.00 Uhr

Ein Hausbesitzer kündigt allen Mietenden, weil er das Gebäude angeblich sanieren will. Doch selbst Jahre später ist noch nichts dergleichen passiert. Schlimmer noch: Die Liegenschaft wurde weiterverkauft und steht leer. Erst vor wenigen Wochen sorgte ein solches Haus an der Bruchstrasse in Luzern für Schlagzeilen: Es war vorübergehend von Aktivisten besetzt.

Solche Leerkündigungen sind kein Einzelfall. Im Biregg-Quartier auf Horwer Boden sind aktuell gleich drei Mehrfamilienhäuser zum Teil seit Jahren von Leerständen betroffen. Eines davon liegt oberhalb einer Quartierstrasse. An den Fassaden wachsen Kletterpflanzen hoch, die Balkonstoren sind teils zerfetzt, auf dem Dach fehlen Ziegel.

Ein Nachbar zeigt auf seinem Handy Fotos vom Innern: Zu sehen sind einerseits Küchen und Bäder im 1950er-Look – in jener Zeit wurde der ganze Hügel innert wenigen Jahren mit ähnlichen, einfachen Mehrfamilienhäusern überbaut. Andererseits sieht man Deckendurchbrüche, aufgerissene Böden und am Anschlagbrett die Info, wonach der Strom abgestellt wurde.

Fünf Jahre ist es her, seit die Mieterinnen und Mieter dieses Hauses rausmussten. Bild: Pius Amrein (Horw, 4. August 2022)

550 Franken brutto für drei Zimmer

Fünf Jahre ist es her, dass alle elf Mieterinnen und Mieter die Kündigung erhalten haben – wegen einer geplanten Totalsanierung. «Dass wir damals rausmussten und das Haus immer noch leer steht, finde ich empörend, aber leider sind wir machtlos», sagt eine ehemalige Mieterin, die anonym bleiben möchte. Über 30 Jahre habe sie hier gewohnt, drei Zimmer für zuletzt 550 Franken brutto. «Klar, der Komfort war einfach, das Haus extrem ringhörig und bei Gewittern drang der Regen durchs undichte Fenster herein», sagt sie und fügt an:

«Aber wo finden Alleinerziehende oder Kulturschaffende zu diesem Preis noch eine Wohnung?»

Immerhin existieren tatsächlich Umbaupläne. Laut Baudepartement der Gemeinde Horw wurde das Baugesuch im Dezember 2020 bewilligt.

Da gehörte das Haus noch der Molitor Bau & Immobilien Etablissement AG aus Vaduz. Diese verkaufte es im Sommer 2021 an die Enikon Immobilien AG aus Cham weiter. Laut Adrian Roth von der Enikon-Partnerfirma Aula Generalunternehmung soll der Umbau noch in diesem Jahr starten. Im Januar läuft die immer noch gültige Baubewilligung ab. Eine mögliche Fristerstreckung wolle man nicht in Anspruch nehmen.

Dass die Sanierung noch nicht begonnen hat, obwohl die Liegenschaft seit einem Jahr Enikon gehört, begründet Roth mit Projektverzögerungen. Ein Lift, grössere Balkone und Fenster sowie Waschtürme in den 3,5-Zimmer-Wohnungen seien künftige Pluspunkte. Die Mietzinse stünden noch nicht fest. Roth betont: «Es ist auch im Interesse der Eigentümerin, dass die Wohnungen bald wieder vermietet werden können.»

Gemeinde weiss nichts von einer Totalsanierung

Ein paar Schritte weiter unten am Hügel steht ein weiteres Haus leer. Fast. Von den zwölf Wohnungen ist nur noch eine bewohnt, die anderen Mietenden sind grösstenteils vor zwei, drei Monaten ausgezogen. Alle Parteien hatten die Kündigung per September erhalten wegen einer Totalsanierung. Nur: Bei der Gemeinde weiss man davon nichts. Laut Baudepartement gab es weder Anfragen, Vorabklärungen oder Vorprüfungen zu früheren Projekten noch zu einem aktuellen Projekt.

Das fast leer stehende Haus, bei dem eine Totalsanierung anstehen soll. Bild: Pius Amrein (Horw, 4. August 2022)

Der zuständige Verwalter geht trotz mehrmaliger Versuche nicht ans Telefon und der Hausbesitzer, eine Privatperson aus Toronto, ist ebenfalls nicht erreichbar. Dafür Dolores Neumann. Die 89-Jährige wohnte 52 Jahre in dieser Liegenschaft an einer Sackgasse, hat hier zusammen mit ihrem Mann die Kinder grossgezogen und war als Hauswartin. «Die gute Seele», wie sie es sagt. 2021 zog Neumann ins Kirchfeld um, in eine altersgerechte Wohnung, «Altersheim, nicht Pflegeheim», wie sie betont.

Dolores Neumann in ihrer Wohnung im Kirchfeld. Bild: hor (Horw, 4. August 2022)

Küchen, Bäder, Böden, Wände – alles im Originalzustand und abgenutzt

An ihrem alten Domizil war Neumann in den letzten zehn Jahren fast die einzige Einheimische. In den meisten anderen Wohnungen lebten Flüchtlinge. Gestört hat sie das nicht – im Gegenteil: «Ich konnte meine Englisch- und Französischkenntnisse brauchen.» Und gewundert über die Nachbarn hat sie sich schon gar nicht. «Alle anderen wollten hier doch nicht mehr wohnen, weil der Komfort in den 1950er-Jahren stehen geblieben war», sagt sie.

Ein Blick durch ein Hochparterrefenster beweist: Küchen, Bäder, Böden, Wände – alles im Originalzustand und abgenutzt. Dafür seien die vier Zimmer «geräumig» gewesen und der Zins mit unter 1000 Franken brutto «unschlagbar». Sie sagt es unverblümt: «Das Haus ist seit dem Bau 1953 in Familienbesitz und war stets ein reines Renditeobjekt – die haben nie etwas investiert.» Würde ihr das Gebäude gehören, wäre für sie klar:

«Abreissen und neu bauen!»

Genau das passiert ab diesem Herbst mit der dritten Liegenschaft im Quartier, die seit gut vier Jahren leer steht. Diese befindet sich am Ende derselben Sackgasse. Die Kellerfenster sind verbarrikadiert, das Innere ist vom Hausschwamm befallen.

Das leer stehende Haus, das von der OeWL bald ersetzt wird. Bild: Pius Amrein (Horw, 4. August 2022)

Laut Horwer Baudepartement liegt seit letztem Februar eine rechtskräftige Baubewilligung für einen Ersatzneubau vor. Die Oekumenische Wohnbaugenossenschaft (OeWL), die in unmittelbarer Nähe bereits Neubauten besitzt, baut hier günstige Wohnungen für Familien. Über das Projekt informiert die OeWL nach den Sommerferien. Sie hat das Grundstück 2019 erworben – von der gleichen Firma, die damals auch das eingangs erwähnte Haus besass. Die Molitor Bau & Immobilien Etablissement AG wollte dasselbige dem Vernehmen nach mit dem Erlös sanieren. Man hat es sich anders überlegt.

Leerstände auch an begehrter Lage in der Neustadt In einem grösseren Wohn- und Geschäftskomplex an der Ecke Kauffmannweg/Habsburgerstrasse im Luzerner Hirschmattquartier stehen derzeit ebenfalls über ein Dutzend Wohnungen leer. Dies zum Teil seit mehr als einem Jahr, wie ein Anwohner unserer Zeitung meldete. Der betroffene Gebäudeteil gehört der Credit-Suisse-Anlagestiftung. Die CS-Medienstelle schreibt dazu auf Anfrage: «Die leer stehenden Wohnungen am Kauffmannweg in Luzern stehen im Zusammenhang mit einer geplanten Sanierung, über welche alle Mieterinnen und Mieter bereits umfassend informiert wurden.» Die 13 leer stehenden Wohnungen seien von den vorherigen Mietenden gekündigt und aufgrund der geplanten Sanierungsarbeiten nicht weitervermietet worden. Der Zeitplan der Sanierung sei noch offen, da die Baubewilligung ausstehend sei. «Es sind keine Kündigungen der bestehenden Mietverhältnisse geplant», so die Medienstelle.

