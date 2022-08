Luzern «Sonst verkümmere ich»: Mit 56 Jahren geht dieser Pöstler nochmals in die Stifti Zwei Berufslehren hat Christoph Borter schon absolviert – jetzt startet seine dritte: Der 56-Jährige lässt sich im Kurhotel Sonnmatt zum Restaurationsfachmann ausbilden. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Christoph Borter an seinem Arbeitsplatz auf «Sonnmatt». Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 8. Juli 2022)

2018 sprang Christoph Borter als Servicemitarbeiter im Kurhotel Sonnmatt in Luzern als Aushilfe ein. Eigentlich war der Berner Oberländer gelernter Pöstler und Logistiker. Aus den vorgesehenen drei Monaten sind mittlerweile vier Jahre geworden.

Und es folgen mindestens vier weitere: Der 56-Jährige hat nämlich Anfang August eine Lehre als Restaurationsfachmann angetreten.

Zu seiner Dienstkleidung, die aus dunkelblauer Hose, weissem Hemd und Weste besteht, trägt er immer auch ein Lächeln im Gesicht. Sein Witz und Charme, den er bei der Arbeit versprüht, ist auch beim Gespräch allgegenwärtig. Christoph Borter betreut Gäste des Kurhotels, vor allem aber Personen, die einen Aufenthalt in der Rehaklinik verbringen.

«Für mich ist es selbstverständlich, dass ich mich über das Befinden der Menschen, mit denen ich es zu tun habe, informiere.»

Nur so könne er ihnen auch beratend zur Seite stehen. «Wenn jemand Schluckbeschwerden hat, empfehle ich ein entsprechendes Menu. Das wird dankbar entgegengenommen», gibt er ein Beispiel.

Sein Humor wird geschätzt – aber nicht immer

Seine unterhaltende Art werde meistens geschätzt, wie er sagt. Man müsse aber «ein Gspöri» haben, wann es angebracht sei zu scherzen und wann nicht. Als ihm eine Patientin beim Frühstück gesagt habe, sein Humor könne sie an diesem Tag nicht ertragen, habe er dies respektiert. Fast etwas stolz fügt er hinzu, dass er ihr später trotzdem ein Lächeln entlocken konnte. Ähnliches erlebt er hin und wieder. Ein Gast, der sich von einem Schlaganfall auf «Sonnmatt» erholte, hatte zuerst Mühe mit der Unbekümmertheit Borters. «Nachdem wir uns in einem längeren Gespräch näher kennen lernten und uns gegenseitig unsere Geschichte erzählten, änderte sich unser Verhältnis.»

Er wurde mit 21 Jahren Vater

Sein eigener Lebenslauf beinhaltet neben zwei abgeschlossenen Berufslehren und einer Familiengeschichte mit zwei Kindern auch zahlreiche zum Teil schwere medizinische Eingriffe, die ihn physisch und psychisch sehr forderten. Mit 16 absolvierte er eine einjährige Lehre als uniformierter Postbeamter. «Damals war ich noch nicht bereit für die Berufswahl. Meine Mutter, die auf der Post als Putzfrau arbeitete, bestand darauf, dass wir fünf Kinder beruflich untergebracht werden. Das war die einfachste Lösung», so Borter, der mit 21 Vater wurde und fortan eine Familie zu unterstützen hatte.

Mit 32 besuchte er Abendkurse an der Handelsschule, mit 42 bot ihm die Post die Möglichkeit einer Lehre als Logistiker. «Diese nutze ich, denn als Pöstler hatte ich wenig Aussichten auf einen Job in der Privatwirtschaft. Und weil ich nach sechs Knieoperationen nicht mehr als Postbote tätig sein konnte, musste etwas geschehen», erzählt der Mann.

Via Job-App landete er in der Gastronomie

In Neuenegg fand er eine Anstellung als Logistiker. Doch 2015 rutschte er auf dem Glatteis aus – ein mehrwöchiger Klinikaufenthalt war die Folge.

Danach kamen: Arbeitslosigkeit, RAV und die Suche nach einer beruflichen Perspektive. Die fand er via eine Job-App, wo er seine Daten eingeben musste. «Meine Chancen sah ich am ehesten in der Gastrobranche. ‹Sonnmatt› hat mir den Einstieg ermöglicht und die Chance gegeben, als Quereinsteiger ohne Erfahrung und Fachkenntnisse einen Neuanfang zu starten.» In Luzern fühlt sich der Berner Oberländer wohl. Er wohnt vorerst noch in einem Mitarbeiter-Zimmer auf «Sonnmatt». Seine Freundin – eine Berufskollegin, die er bei der Arbeit kennen gelernt hat – ist in der Stadt zu Hause.

Und nun also folgt die dritte Lehre.

«Ich muss mich geistig bewegen, sonst verkümmere ich.»

Weil er als Logistiker bereits eine Lehre abgeschlossen hat, kann er die Ausbildung in zwei Jahren durchziehen. Er hat sich für die Fachrichtung Weinsommelier entschieden. «Sonnmatt» hat ihm das Angebot unterbreitet, dafür hat er sich für zwei weitere Jahre verpflichtet.

«Sonnmatt» will Potenzial der eigenen Mitarbeiter fördern

Borters Werdegang ist nicht alltäglich – allein schon wegen seines fortgeschrittenen Alters als Lehrling, aber auch, weil er sich für eine Laufbahn in eine Branche entscheidet, die stark mit Abgängen zu kämpfen hat. Die stellvertretende «Sonnmatt»-Direktorin Ruth Betschart sagt dazu: «Es entspricht der Unternehmenskultur von ‹Sonnmatt›, zuerst bei den eigenen Mitarbeitenden Potenziale und Möglichkeiten zu suchen und zu unterstützen. Daher hat Herr Borter, wie zahlreiche andere Mitarbeitende in den vergangenen Jahren, das Angebot zur Berufsbildung erhalten.»

Dass Christoph Borter mit 56 nicht nur viel älter als die Mitschüler und womöglich sogar älter als die Lehrpersonen an der Berufsschule sein dürfte, bremst seine Motivation gar nicht: Er habe ja noch mindestens neun Berufsjahre vor sich. Zudem:

«Ich war schon in der Handelsschule mit 32 der Älteste. Der Rektor damals sagte: Leute, der Mann hat Lebenserfahrung, hört ihm gut zu.»

