Leitartikel zur Abstimmung vom 5. Februar Der nächste Millionengewinn kommt bestimmt – trotz Steuersenkung Die Stadt Luzern kann sich die geplante Senkung des Steuerfusses leisten. Robert Knobel Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Jahreskalender einer Finanzdirektion gibt es zwei wichtige Termine: Beim einen werden mittels Budget die Finanzprognosen fürs folgende Jahr erstellt. Beim anderen wird mit der Jahresrechnung die Bilanz des vergangenen Jahres gezogen.

In der Stadt Luzern unterscheiden sich die beiden Ereignisse jeweils stark in ihrer Tonalität: von düster-bedrohlich (Budget) zu heiter-euphorisch (Rechnung). Dieses Schauspiel wiederholt sich Jahr für Jahr – wobei die Präsentation der Jahresrechnung jeweils die zuvor gemachten Gewitterprognosen in schönsten Sonnenschein korrigiert.

Etwas unpoetischer ausgedrückt: Die Rechnungen der Stadt Luzern schliessen immer massiv besser ab als budgetiert. Statt des befürchteten Millionendefizits schaut am Ende meist ein Millionenüberschuss heraus. Zwischen 2014 und 2022 hat die Stadt zusammengerechnet fast 200 Millionen Franken mehr eingenommen als ausgegeben.

Die Stadt Luzern steht finanziell also recht gut da und kann sich eine kleine Steuersenkung leisten: Über eine solche wird am 5. Februar im Rahmen des Budgets 2023 abgestimmt. Die geplante Senkung des Steuerfusses von 1,75 auf 1,7 Einheiten hat Mindereinnahmen von etwa 8 Millionen Franken zur Folge. Zur Einordnung: 2021 verzeichnete die Stadt einen Überschuss von über 51 Millionen Franken. Hätte damals schon der tiefere Steuerfuss gegolten, wäre das Plus immer noch bei 43 Millionen gelegen.

Die Senkung des Steuerfusses von 1,75 auf 1,7 Einheiten wird für das Portemonnaie der Steuerzahlenden keine spektakuläre Entlastung bringen (die meisten Steuerrechnungen würden höchstens ein paar hundert Franken tiefer ausfallen). Die Stadt sendet damit aber ein Zeichen an die Einwohnerinnen und Einwohner, dass sie nicht über einen längeren Zeitraum immer viel mehr Geld einnehmen will, als sie braucht.

Die Gründe für die Mehreinnahmen der vergangenen Jahre sind vielfältig. Mal waren es die Firmensteuern, die üppiger sprudelten als erwartet, ein anderes Mal sorgten spektakuläre Erbschaftsfälle für ungewöhnlich hohe Erbschaftssteuern. Bemerkenswert dabei: Diese «einmaligen Sondereffekte», wie es die Stadt jeweils nennt, waren jedes Mal derart hoch, dass sie die lockere Ausgabenpolitik des Stadtparlaments problemlos kompensieren konnten. Und auch die gefürchtete Finanzreform des Kantons hat die Stadtkasse überraschend gut verkraftet.

Bleibt das auch in Zukunft derart rosig? Nein, warnt der Stadtrat. Er befürwortet zwar die Steuersenkung, rechnet aber für die nächsten Jahre mit massiven Defiziten in der Höhe von 20 bis 30 Millionen Franken. Die Gegner der Steuersenkung weisen zudem auf die grossen Investitionen hin, welche in der Stadt Luzern in den nächsten Jahren anstehen: der Ausbau von zahlreichen Schulhäusern und die Umsetzung der Klima- und Energiestrategie.

Letztere sieht bis 2040 einen flächendeckenden Umbau der Wärmeversorgung auf dem ganzen Stadtgebiet sowie einen massiven Ausbau der Solarenergie vor. Die Risiken für diese ehrgeizige Strategie liegen allerdings weniger bei fehlenden Finanzen als vielmehr bei der logistischen Umsetzung: Um innert kurzer Zeit Tausende Öl- und Gasheizungen zu ersetzen und die Solarproduktion zu vervielfachen, braucht es genügend Firmen, qualifizierte Arbeitskräfte und behördliche Ressourcen.

Zurück zu den Finanzprognosen: Gut möglich, dass auf die düsteren Vorhersagen auch künftig Sonnenschein folgt – trotz Steuersenkung, trotz Klimastrategie und Schulhausausbauten. Die jüngsten Hochrechnungen für den Jahresabschluss 2022 scheinen die Hoffnung jedenfalls zu bestätigen: Sie zeigen ein Plus von mindestens 15 Millionen Franken. Das ist nahezu 30 Millionen besser als ursprünglich erwartet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen