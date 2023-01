Lozärner Fasnacht LFK-Beiz in der Buobenmatt gibt's nicht mehr – der Wintergarten ist besetzt Seit 1986 betrieb das Lozärner Fasnachtskomitee (LFK) in der Buobenmatt jeweils eine Fasnachtsbeiz. Doch damit ist Schluss. Alternativen sind in Prüfung – aber wohl erst für 2024. Roman Hodel Jetzt kommentieren 11.01.2023, 08.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stimmung war legendär, das Gedränge allerdings auch: Der glasüberdachte Wintergarten in der Luzerner Buobenmatt-Passage verwandelte sich während der Fasnacht jeweils zur Beiz des Lozärner Fasnachtskomitees (LFK). Durch die Kehlen floss selbstverständlich jede Menge Kafi Huerenaff und Häxetee, auf die Ohren gab’s Party- und Guuggersound. «Floss» und «gab’s», denn die Fasnachtsbeiz ist Geschichte – sie kehrt nach der pandemiebedingten Pause nicht zurück.

Blick in die LFK-Beiz Buobenmatt. Bild: LFK

«Wir erhalten diese Fläche leider nicht mehr», sagt LFK-Sprecher Peti Federer. Der Wintergarten ist dauerhaft vermietet. Hinzu kommt, dass der Innenhof daneben schon seit längerer Zeit abgesperrt ist. Mit anderen Worten: Die Platzverhältnisse für einen Fasnachtsanlass sind ungünstig geworden. Das LFK sucht zwar nach Alternativen, doch für diese Fasnacht ist der Zug abgefahren. «Allenfalls betreiben wir ein Pop-up-Lokal wie etwa 2022 in einem leeren Lokal beim Luzerner Theater», sagt Federer.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Trotz Café-Schliessung konnte die LFK-Beiz bleiben

Damit endet eine Ära. An der Fasnacht 1986 war die LFK-Beiz im Boubenmatt-Wintergarten erstmals offen. Dieser zählte damals noch zum Café Niederberger, das 1984 in die damals neue Buobenmatt-Überbauung umgezogen war. Beat Niederberger war selber im LFK, präsidierte das Komitee auch. Als er und seine Frau 2012 das Café und die Confiserie aufgaben, drohte schon einmal das Ende der LFK-Beiz. Denn da war unklar, was mit dem Wintergarten passiert. Doch die Fasnacht konnte bleiben, denn die Eigentümerin Luzerner Pensionskasse vermietete das Lokal nicht fix – die ersten drei Jahre im Sommer etwa an eine Markthalle.

Die Suche nach Alternativstandorten ab 2024 wird das LFK auf alle Fälle weiterführen. Ideen und Tipps sind gemäss Federer «sehr willkommen».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen