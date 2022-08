Luzerner Kirchen machen an der Pride Zentralschweiz mit

LGBTQ+ Nach 17 Jahren feiert Luzern wieder eine Pride – und die Kirchen sind dabei Erstmals findet in der gesamten Zentralschweiz eine Pride statt. Die drei Landeskirchen beteiligen sich – unter anderem mit einem Gottesdienst in Luzern. Eine ähnliche Messe hat 2005 viel Staub aufgewirbelt. Simon Mathis Jetzt kommentieren 22.08.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anfang September wird's bunt in Luzern: Nach einer 17-jährigen Pause findet in der Stadt erstmals wieder eine Pride statt. Ziel der zahlreichen Veranstaltungen ist es, für das Recht von Homosexuellen, Bisexuellen, Trans- und queeren Menschen (LGBTQ+) einzutreten. Erstmals überhaupt sind zudem in den restlichen Zentralschweizer Gemeinden Veranstaltungen geplant. «Wir wollen den LGBTQ+-Leuten in der ganzen Zentralschweiz zeigen, dass sie nicht allein sind», sagt Christian Sprenger, Präsident des Vereins Pride Zentralschweiz.

Meinrad Furrer in der Peterskapelle. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 3. Juni 2022)

Nun haben am Montag die drei Luzerner Landeskirchen bekanntgegeben, sich an der Pride zu beteiligen – einerseits mit einer Teilnahme an der Demonstration am 3. September in der Altstadt, andererseits mit diversen Aktivitäten in der Peterskapelle. Am Sonntag, 4. September, ist dort ein ökumenischer «Pride-Gottesdienst» geplant. Mit im Boot sind auf kantonaler Ebene die Reformierte Kirche, die Katholische Kirche und die Christkatholische Kirche. Federführend ist der katholische Seelsorger Meinrad Furrer, der seit Juni die Peterskapelle leitet. Er ist bekannt für sein Engagement für homosexuelle Paare und hat in Zürich auch schon Pride-Gottesdienste gehalten.

Kritik vom Bistum Basel wäre «eigenartig»

«Schon bei meiner Bewerbung habe ich klargemacht, dass ich einen Fokus auf dieses Thema legen will», sagt Furrer auf Anfrage. Beim Verein Pride Zentralschweiz sei er schnell auf offene Ohren gestossen. «Aufgrund der Vergangenheit hat die Community natürlich grosse Vorbehalte gegenüber der Kirche, diese lassen sich aber auch abbauen und ausräumen.» Von den Gläubigen habe er schon zahlreiche Rückmeldungen erhalten, diese seien sehr divers ausgefallen – von Unterstützung bis Verurteilung.

Auf dieser «Regenbogenbank» laden Seelsorgende vor der Peterskapelle während der Pride zu Gesprächen über Gott und die Welt ein. Bild: Marco Schmid/Katholische Kirche Stadt Luzern

«Es gibt Leute, die halten LGTBQ+ für unkatholisch. Ich bin dagegen überzeugt, dass die Kirche eine offenere Haltung entwickeln muss und auch wird.»

Einer der Kritiker habe im Gespräch behauptet, psychische Probleme bei Homosexuellen seien ein Zeichen dafür, dass diese sexuelle Orientierung «unnatürlich» sei. Dabei sei es genau umgekehrt: «Diese Homophobie und andere Vorurteile sind es, die gerade bei Jüngeren zu psychischen Problemen führen – bis hin zum Suizid.» Dagegen will Meinrad Furrer ankämpfen: «Es geht um das Wohlergehen der Menschen.»

Kritik vom Bistum Basel erwartet Furrer nicht. Er verweist auf den Arbeitskreis Regenbogenpastoral des Bistums, der sich den Einbezug von LGTBQ+-Personen auf die Fahnen geschrieben hat. «Vor diesem Hintergrund wäre es eigenartig, wenn das Bistum eine solche pastorale Aktion verurteilen würde.» Das Bistum Basel konnte am Montag aus terminlichen Gründen keine Stellungnahme abgeben.

An der «Gay Pride Luzern» feierten 2005 mehrere tausend Personen. Bild: Eveline Bachmann (Luzern, 18. Juni 2005)

Mit «Störgebeten» gegen queeren Gottesdienst

In seinen Auftritten wird sich Furrer unter anderem mit der Apostelgeschichte (8:26-40) beschäftigen. Dort tritt ein äthiopischer Hofbeamter auf, der nach Jerusalem reist und dort getauft wird – als einer der ersten Menschen überhaupt. «Es handelt sich um einen Eunuchen, also um einen Menschen, der nicht in die heteronormative Schublade passt», so Furrer.

Es ist nicht das erste Mal, dass in der Stadt Luzern ein queerer Gottesdienst stattfindet. Schon vor 17 Jahren wurde ein solcher durchgeführt – im Rahmen der «Gay Pride Luzern» am 18. Juli 2005. Das führte damals zu scharfer Kritik aus reaktionären Kreisen. Die konservative Priesterbruderschaft St. Pius X. rief gar zu einer Gegendemonstration auf:

Die Piusbrüder demonstrierten vor 17 Jahren gegen die «Gay Pride Luzern» und den queeren Gottesdienst. Bild: Eveline Bachmann (Luzern, 18. Juni 2005)

Damals machten Flyer die Runde, welche die Gläubigen dazu aufriefen, den Gottesdienst in der Franziskanerkirche mit lauten Gebeten zu unterbrechen. Zu solchen grossflächigen «Störgebeten» kam es nicht; allerdings kletterte eine Frau während der Messe auf die Kanzel und begann, die Homosexualität zu verteufeln. Nachdem man die Frau von der Kanzel heruntergeholt hatte, konnte der Gottesdienst ohne weitere Zwischenfälle durchgeführt werden.

Eine grosse Gegenbewegung erwarten die Organisatoren dieses Jahr nicht. «Ich gehe nicht davon aus, dass es von religiöser Seite eine grosse Gegendemonstration geben wird», sagt Christian Sprenger. Sollte es Menschen mit kritischen Haltungen geben, seien diese herzlich zum Gespräch eingeladen. Er hält fest:

«Wir sind bereit, offen und auf Augenhöhe über allfällige Diskrepanzen zu sprechen.»

Meinrad Furrer (rechts) an einem Gottesdienst anlässlich der Pride Zürich. Bild: Vera Rüttimann

Da die Zentralschweiz eine religiöse Gegend ist, zeigt sich Sprenger glücklich darüber, dass die Kirchen sich an der Pride beteiligen: «Das ist ein schönes Zeichen.» Nicht nur von Gläubigen wünscht sich Sprenger, dass nicht immer die Schubladisierung einzelner Lebensweisen im Vordergrund steht: «Wir alle lieben gleich und sind Menschen. Das soll akzeptiert und gelebt werden.»

Weiterer Eindruck vom bunten Treiben an der «Gay Pride Luzern» 2005. Bild: Eveline Bachmann (Luzern, 18. Juni 2005)

Hinweis: Weitere Infos zum Programm der Pride Zentralschweiz unter: www.pride-zentralschweiz.lgbt

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen