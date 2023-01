Lichtfestival Luzern «Es ist berührend, die Reaktionen der Leute zu sehen» – Studierende über ihr Lilu-Projekt Eine Gruppe Studierender der Hochschule Luzern Design & Kunst kreierte für das Lichtfestival die Installation an der Peterskapelle. Fünf davon erzählen, wie die Arbeit verlief und was sie dabei lernten. Sandra Peter Jetzt kommentieren 20.01.2023, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Werk «Stargazing» von Studierenden der Hochschule Luzern Design & Kunst ist am Lichtfestival Luzern an der Fassade der Peterskapelle zu bewundern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 19. Januar 2023)

An der Fassade der Peterskapelle in Luzern leuchten und tanzen dieses Jahr während des Lichtfestivals goldene Sterne, speien Drachen Feuer und schwimmen Fische. Elf Studierende des Bachelors Animation an der Hochschule Luzern Design & Kunst haben die Installation «Stargazing» gemeinsam erarbeitet.

Sie haben gemeinsam mit weiteren Studierenden die Installation «Stargazing» für das Lichtfestival Luzern 2023 an der Peterskapelle kreiert (von links): Jill Vágner, Elina Huber, Noémi Knobil, Sven Bachmann und Isabel Pahud. Bild: Pius Amrein (Luzern, 19. Januar 2023)

Mit einem sechswöchigen Modul während des zweiten Studienjahrs ist das Projekt im Frühling 2022 gestartet, fertig geworden ist es im Dezember. «Wir haben das Zusammensetzen der einzelnen Animationen etwas unterschätzt», gibt Elina Huber zu, von der die Grundidee zur Geschichte in Anlehnung an die Sagengestalten der Region wie etwa dem Drachen stammt. «Bis alles zur richtigen Zeit startete und am richtigen Ort platziert war, hat es ewig gedauert – auch weil die Datei am Ende so gross war», so Huber und ergänzt:

«Wir hatten eine Flaute zwischendurch, aber als wir die Musik von Leo Brennauer zur Animation gehört haben, hat uns das wieder motiviert.»

Ungewohnte Dimensionen erfordern Umdenken

Sonst arbeiten die Studierenden vor allem an Trickfilmen. Ein sogenanntes Mapping, eine Projektion der Animation an ein Gebäude, ist ein aussergewöhnliches Projekt für sie. «Auf dem kleinen Bildschirm betrachtet, denkst du: Das ist so winzig und verpixelt, ich kann dem Stern nicht noch ein Gesicht zeichnen, sieht man ja gar nicht. Doch der Stern ist jetzt auf der Kapelle ja grösser als ich. Es war schwierig, das abzuschätzen», erklärt Isabel Pahud eine der Herausforderungen.

«Um uns vorstellen zu können, wie unsere Zeichnungen auf dem Gebäude wirken und die Grössen zu testen, haben wir uns in einem Programm ein 3D-Modell erstellt», erzählt Jill Vágner. Neu war für die Studierenden auch, dass sie die Geschichte so planen und die Elemente so platzieren müssen, dass auch das Publikum, das nur eine Seite der bespielten Fassade sieht, der Handlung folgen kann.

Das Feuer, das die Drachen spien, verteilt sich über die Fassade der Peterskapelle. Dies ist Teil der Installation «Stargazing» von HSLU-Studierenden. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 19. Januar 2023)

«Sehr hilfreich für die Zusammenarbeit war, dass sich ein Teil der Studierenden um die Koordination gekümmert hat», bilanziert Noémi Knobil unter zustimmenden Äusserungen der anderen und klopft Sven Bachmann auf die Schulter. «Ich habe beinahe nichts anderes getan, als Aufgaben zu verteilen, die Zeiten im Auge zu behalten und Meetings zu leiten», sagt Bachmann.

Mitgearbeitet haben auch Austauschstudentinnen aus Frankreich und Südkorea sowie drei Ukrainerinnen. Geleitet hat das Modul der HSLU-Dozent und Animationsprofi François Chalet, der selber bereits mehrere Werke für das Lilu geschaffen hat. Heuer ist seine Installation «Hands Up!» bei der Raiffeisenbank zu sehen. Begleitet wurde die Gruppe zudem von Dozent Patrick Portmann.

Wenn der Torbogen vor dem Bahnhof Luzern in neuem Kleid erstrahlt – hier in «Living Architectures» von Groupe Laps – ist Lilu Lichtfestival Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. Januar 2023) Die Lichtshow ÄON in der Jesuitenkirche. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. Januar 2023) Das Lichtprojekt Aquatics von Philipp Artus, aus Berlin am Dach des KKL Bild: Urs Flüeler / Keystone (11. Januar 2023) Das Lichtprojekt Living Architectures von Groupe Laps aus Montreuil (Frankreich) am Torbogen am Bahnhof. Bild: Urs Flüeler / Keystone (11. Januar 2023) Die Lichtshow ÄON in der Jesuitenkirche. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. Januar 2023) Die Lichtshow ÄON in der Jesuitenkirche. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. Januar 2023) Das Lichtprojekt Aquatics von Philip Artus, aus Berlin am Dach des KKL Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. Januar 2023) Die Lichtprojekt Stargazing der Hochschule Luzern Design & Kunst) an der Peterskapelle. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. Januar 2023) Das Lichtprojekt Aquatics von Philip Artus,aus Berlin am Dach des KKL Bild: Urs Flüeler / Keystone (11. Januar 2023) Die Lichtshow ÄON in der Jesuitenkirche. Bild: Urs Flüeler / Keystone (11. Januar 2023) Die Lichtshow ÄON in der Jesuitenkirche. Bild: Urs Flüeler / Keystone (11. Januar 2023) Die Lichtshow ÄON in der Jesuitenkirche. Bild: Urs Flüeler / Keystone (11. Januar 2023) Die Lichtshow ÄON in der Jesuitenkirche. Bild: Urs Flüeler / Keystone (11. Januar 2023) Die Lichtshow ÄON in der Jesuitenkirche. Bild: Urs Flüeler / Keystone (11. Januar 2023) Die Lichtshow ÄON in der Jesuitenkirche. Bild: Urs Flüeler / Keystone (11. Januar 2023) Die Lichtshow ÄON in der Jesuitenkirche. Bild: Urs Flüeler / Keystone (11. Januar 2023) Die Lichtshow ÄON in der Jesuitenkirche. Bild: Urs Flüeler / Keystone (11. Januar 2023) Die Lichtshow ÄON in der Jesuitenkirche. Bild: Urs Flüeler / Keystone (11. Januar 2023) Die Lichtshow ÄON in der Jesuitenkirche. Bild: Urs Flüeler / Keystone (11. Januar 2023)

Handarbeit wird mit Emotionen belohnt

Gelernt hätten sie «extrem viel», betonen die Studierenden. So haben sie etwa eine aufwendige 2D-Technik für die Animation gewählt, was das Projekt zeitintensiver machte. Die Animation ist nicht – wie dies bei vielen anderen Mapping-Projekten üblich ist – ausschliesslich am PC entstanden. «Die Sterne, die sich auffalten, haben wir beispielsweise in echt gemacht und Schritt für Schritt abfotografiert – wie sich die aufgefalteten Sterne dann über die Wand bewegen und tanzen, haben wir dann am Compi gemacht», erklärt Huber. «Die Arbeit hat einen Wahnsinnswert dadurch, sie ist sehr sinnlich», erklärt HSLU-Dozent Chalet.

«Das Projekt hat einen anderen Blick auf Animation, eine weitere Perspektive eröffnet», sagt Huber. «Die Kombination von Animation und Architektur gibt einem viel mehr Möglichkeiten zum Erzählen als die klassische Kinoleinwand», erklärt auch Bachmann. Für das eigene Portfolio sei es wertvoll, zeigen zu können, dass man schon ein reales Projekt für ein Festival, ähnlich einer Auftragsarbeit, umgesetzt habe. «Ich kann mir vorstellen, wieder mal so etwas zu machen», sagt auch Vágner.

Wenn sie ihre rund siebenminütige Animation jetzt realisiert auf der Peterskapelle verfolgen, sind die Studierenden stolz darauf. «Die vielen Stunden Arbeit haben sich gelohnt, ich vergesse die Mühen, wenn ich sie sehe», sagt Knobil. Und Pahud ergänzt:

«Es ist berührend, die Reaktionen der Leute darauf zu sehen. Ein Mann hat zum Beispiel zur Musik getanzt oder ein Kind hat sich etwas vor dem Wels gefürchtet. Das fand ich sehr süss.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen