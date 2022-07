Alfred Waldis Er war Herr über 38 Lokomotiven, 35 Flugzeuge und 2 Raumschiffe – die aufregende Biografie des Verkehrshaus-Pioniers Alfred Waldis (1919–2013) holte Astronauten nach Luzern, sorgte mit einer Sowjet-Ausstellung für Aufsehen und machte das Verkehrshaus zum grössten Schweizer Museum. Ein neues Buch erzählt seine Geschichte packend. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 03.07.2022, 11.00 Uhr

Alfred Waldis im Verkehrshaus am 10. August 1978 bei der Übergabe des einstmals schnellsten Verkehrsflugzeug der Welt, einer Lockheed ORION.

«Stellen Sie sich vor: Ich habe einen eigenen Bahnhof, 38 Lokomotiven, 70 Kutschen, 35 Flugzeuge, 45 Autos, ein Dampfschiff und zwei Original-Raumschiffe. Damit bin ich eigentlich ganz glücklich in meinem Reich.» Das sagte Alfred Waldis (1919–2013) in einem Interview mit der «Schweizer Familie» 1979 anlässlich seines Rücktritts nach 20 Jahren als Direktor des Verkehrshauses der Schweiz.

Keiner hat das Verkehrshaus als Mehrgenerationenhaus und Begegnungsstätte für alle so stark geprägt wie Alfred Waldis. Jetzt ist über ihn eine umfangreiche Biografie erschienen. Verfasst hat sie die Schweizer Journalistin und Autorin Trudi von Fellenberg-Bitzi.

Der Pilotentraum erfüllte sich nicht

Alfred Waldis wurde 1919 in Luzern geboren. Sein Vater war Matrose und Kapitän, seine Mutter arbeitete als Haushälterin. Die Familie lebte an der Eichmattstrasse nahe der Allmend. «Hier standen zu jener Zeit die Fliegerhangars», schreibt die Buchautorin.

«Landete ein Flugzeug, rannten die Buben zum Flugfeld. Staunten! Alfred war vor Begeisterung elektrisiert.»

Daraus entwickelte sich bereits in jungen Jahren eine Passion zur Aviatik. Als 12-Jähriger erlebte er hautnah die Schattenseiten der Fliegerei; bei einem Flugmeeting am 27. September 1931 auf der Allmend stürzte in seiner unmittelbaren Nähe ein Pilot ab und tötete drei Zuschauer, darunter zwei Schulkollegen.

Dennoch: Waldis wollte unbedingt Pilot werden. Er musste diesen Traum aber begraben, da ihm sein Vater das damals von der Swissair verlangte Ingenieurstudium nicht finanzieren konnte. Waldis absolvierte deshalb die Verkehrsschule und wurde Bähnler bei den SBB: Stationslehrling in Ebikon (wo damals drei Barrieren von Hand zu bedienen waren), Bahnhofsvorstand in Brunnen und Mitarbeiter des SBB-Rechtsdiensts.

Schon das erste Jahr des Verkehrshauses wurde zum Erfolg

Zu seinem Job als Verkehrshausdirektor kam er durch Zufall. Im Dezember 1956 begegnete er im Zug nach Bern seinem ehemaligen Lehrer und Luzerner Stadtpräsidenten Hans Kopp. Dieser erzählte ihm von den Plänen für ein Verkehrsmuseum in Luzern. Waldis zeigte sich interessiert. Als sie sich am Abend auf der Rückreise nach Luzern wieder zufällig im Zug trafen, bot Kopp Waldis den Job als Geschäftsführer des geplanten Verkehrsmuseums an.

«Manche Luzerner dachten in den 1950er-Jahren, ein Verkehrshaus in Luzern, zudem an schönster Lage am See, sei unnötig, denn es gäbe bereits genügend defizitäre Museen», schreibt die Buchautorin.

«Und sie glaubten, in Luzern würde ein Museum gebaut, das man in Zürich nicht haben wollte.»

Doch das Verkehrshaus wurde realisiert und entwickelte sich – entgegen aller Befürchtungen – bereits im ersten Betriebsjahr zum bestbesuchten Museum der Schweiz. «Die Zauderer hatten nicht mit einem Alfred Waldis gerechnet», so die Autorin.

«Fotografieren im Museum erwünscht» sorgte für Wirbel

Das Verkehrshaus wurde am 1. Juli 1959 feierlich eröffnet, am heutigen Standort im Brüelmoos (als Alternative war ursprünglich auch das Gebiet Tribschen im Gespräch). Es umfasste zunächst nur Ausstellungshallen für den Schienen- und Strassenverkehr, das Post- und Fernmeldewesen sowie einen Konferenzsaal und das Archiv; die übrigen Verkehrsträger – Luftfahrt, Schifffahrt, Seilbahnen und Tourismus – waren in einer der beiden PTT-Hallen untergebracht.

Die hohen Besucherzahlen und damit der wider Erwarten grosse Erfolg erforderten jedoch schon bald einen Ausbau. Am 1. Juli 1969 wurde das Planetarium eröffnet, das erste in der Schweiz, das Modernste in Europa. Damit erfüllte sich der von der Astronomie begeisterte Waldis einen Traum, «der in der ganzen Schweiz und darüber hinaus für Schlagzeilen sorgte». Als nächster Ausbauschritt folgte 1972 die Eröffnung der Halle Luft- und Raumfahrt.

Prominenter Besuch: Alfred Waldis chauffiert Astronaut John Glenn, seine Frau Anna Margaret – genannt Annie – und Tochter Carolyn Ann am 4. Juni 1966 mit dem Oldtimer-Taxi Ajax ins Verkehrshaus. Sammlung Verkehrshaus der Schweiz, Luzern

Die Buchautorin bezeichnet Waldis als «Visionär, Gestalter, Museumsdirektor, Museumspädagoge, Kommunikationsprofi, Geldbeschaffer, Publizist, Reporter, Fachjournalist, Fotograf, Reiseleiter in einem». Er wollte das Verkehrshaus partout nicht Museum nennen, «weil ein solches an tote Gegenstände erinnern würde, ein Verkehrshaus aber die Mobilität und damit Bewegung unterstreicht». Für Furore sorgte er in der Museumswelt auch mit der Aufforderung «Fotografieren erwünscht».

Eröffnung der Halle Luft- und Raumfahrt am 1. Juli 1972. Von links: Alfred Waldis, Neil Armstrong, John Glenn, Henry Dufaux und Gerhard Fieseler. Sammlung Verkehrshaus der Schweiz, Luzern

Prominente Persönlichkeiten wie Neil A. Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond, John Glenn, der erste US-Astronaut, der die Erde umkreiste oder der Dalai Lama beehrten das Verkehrshaus mit ihrem Besuch. 1971 setzten sich im Verkehrshaus mit James Lovell und Vitali Sevastianov erstmals ein amerikanischer Astronaut und ein sowjetischer Kosmonaut gemeinsam in ein Raumfahrzeug. Den von Sevastianov mitgebrachten Kaviar habe Waldis beim anschliessenden Galadiner heimlich in einer Buffet-Schublade entsorgt, merkt die Buchautorin süffisant an. Er habe währschafte Schweizerkost bevorzugt, etwa Landjäger.

Alfred Waldis (links) mit dem sowjetischen Kosmonauten Vitali Sevastianov (Mitte) und dem amerikanischen Astronauten James Lovell 1971 bei einer Fahrt auf den Pilatus. Sammlung Verkehrshaus der Schweiz, Luzern

Sowjet-Ausstellung sorgt weltweit für Aufsehen

Für weltweites Aufsehen sorgte im Juli 1974 eine Sonderausstellung zur sowjetischen Raumfahrt. Die Sowjets präsentierten erstmals im Westen grosse Teile ihres Weltraum-Arsenals: ein Wostok-Raumschiff, eine Sojus-Raumstation, die Mondsonde Luna 16, das Mondfahrzeug Lunochod, eine grössere Anzahl sowjetischer Satelliten und zusätzlich ein grosses Demonstrationsmodell des Startkomplexes von Baikonur in Kasachstan.

Spektakulär war am 2. Juni 1975 der Transport einer von der Swissair ausrangierten Coronado. Sie wurde nach Alpnach überflogen und danach auf dem Seeweg auf einer aus Pontons hergestellten Fähre zum Verkehrshaus überführt. Unter der Achereggbrücke bei Stansstad fehlten nur wenige Zentimeter, und das Flugzeug wäre steckengeblieben.

Durchfahrt der von der Swissair ausrangierten Coronado auf einer Spezialfähre unter der Achereggbrücke bei Stansstad. Sammlung Verkehrshaus der Schweiz, Luzern

Waldis beteiligte sich auch nach seinem Rücktritt als Direktor intensiv an der Planung weiterer Projekte für das Verkehrshaus. Das 1996 eröffnete und kommerziell erfolgreiche IMAX-Filmtheater ging auf seine Initiative zurück. Waldis konnte nicht loslassen, auch das zeigt die Biografie klar auf. Um Spannungen zwischen ihm und seinem Nachfolger Arnold Kappler zu schlichten, soll der damalige Stadtpräsident Franz Kurzmeyer letzterem geraten haben: «Herr Kappler, können Sie Herrn Waldis nicht die Krone lassen und Sie behalten das Zepter?»

Trudi von Fellenberg-Bitzi: Alles was rollt, schwimmt und fliegt. Der Visionär Alfred Waldis und das Verkehrshaus der Schweiz. NZZ Libro, Basel, 2022. Fr. 44.–. Erhältlich im Buchhandel und im Verkehrshaus.

