Literatur Der Konditor als Krimiautor: Bruno Heinis unkonventioneller Ermittlerin entkommt keiner Das Herstellen von Torten hat er noch nicht aufgegeben. Doch Bruno Heini verlegt sich immer mehr auf das Schreiben von Krimis – mit sehr viel Luzerner Lokalkolorit. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Aus dem Kunstmuseum Luzern wird ein Gemälde von William Turner gestohlen, während draussen vor dem KKL Tausende Fussballfans auf einer Grossleinwand ein EM-Endrundenspiel verfolgen. Auf der Flucht der Diebe kommt es zu Komplikationen: Eine unschuldige Beteiligte wird als Geisel genommen. Einer der beiden Räuber erschiesst seinen Partner.

Bruno Heini auf dem Platz zwischen Kunstmuseum und Bahnhof Luzern, einem der Schauplätze in seinem neuen Krimi. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 16. August 2022)

Es ist der turbulente Auftakt zum neusten Krimi von Bruno Heini «Auf die Knie!». Es ist bereits das fünfte Opus von Heini. Wieder spielt der Krimi in Luzern, und wieder dabei ist die unkonventionelle Ermittlerin Palmer.

Rang 3 in der Schweizer Taschenbuch-Hitparade

Auf ihren Spuren durch die Leuchtenstadt zu wandeln, macht Spass. Man erkennt die Schauplätze. Lokalkolorit pur. Logisch, dass die Krimis vor allem in Luzern Käufer finden. Aber auch gesamtschweizerisch hat Heini Erfolg, sein letzter Krimi «Höllenwut» schaffte es 2020 in der Kategorie Belletristik Taschenbuch auf Rang 3 in der Schweizer Taschenbuch-Hitparade.

«Wir sind sehr zufrieden mit den Verkaufszahlen von Bruno Heinis Büchern, die schon in mehreren Auflagen erschienen sind», sagt Laura Oberndorff vom Gmeiner-Verlag. «Besonders freuen wir uns, dass er mit ihnen den Sprung auf die Bestsellerliste geschafft hat.» Zufrieden mit den Verkaufszahlen ist man auch bei der Buchhandlung Stocker Luzern. Allein sie hat von den beiden letzten Heini-Krimis «Höllenwut» und «Deine Zeit läuft ab» schweizweit jeweils mehr als 600 Exemplare verkauft.

Der 62-jährige Bruno Heini leitet mit seinem Bruder seit 40 Jahren die von ihrem Vater gegründete Bäckerei/Konditorei Heini mit vier Geschäften in Luzern, einem in Zug und 180 Angestellten. Er bleibe Bäcker und Konditor mit Leib und Seele, betont er, doch das Krimi-Schreiben sei ihm in den letzten Jahren schon wichtig geworden. An seinem ersten Krimi tüftelte er vier Jahre, bis er ihn 2016 endlich veröffentlichte. Heute kommt er mit dem Schreiben schneller voran. Er hat fixe Schreibzeiten: Täglich eine Stunde, von 11 bis 12, am Wochenende zwei Stunden: «Während Corona waren es mehr.»

Heini erzählt spannend, direkt, seine Krimis sind eher Thriller, geradlinig, direkt, oft ziemlich blutig. Seine Sprache ist verständlich, schlicht, deftig und wartet mit kreativen Paukenschlägen auf, etwa wenn Palmer bilanziert:

«Aber ein gewisses Mass an Risiko ist für mich die scharfe Sosse, die ich aufs Leben kippe, damit es mir schmeckt.»

Die Botschaft ist klar: Verbrechen lohnt sich nicht. Palmer kriegt sie alle, auch wenn es nicht ohne Schrammen, manchmal schlimmerem für die Guten endet. Der Polizei ist das selbstständige Wirken der Detektivin suspekt, doch der Versuch, sie an die kurze Leine zu nehmen, scheitert regelmässig. Palmers fast schon missionarischer Drive, an Frauen begangenes Unrecht erbarmungslos zu rächen, ist nicht zu bremsen.

Seine Frau unterstützt ihn im Krimi-Schreiben

Bruno Heinis Frau ist Musikerin, gleich wie Palmer. «Es gibt Leute, die sagen, sie habe Charakterzüge von ihr», sagt Heini und schmunzelt: «Vielleicht ist da etwas dran: Jedenfalls weiss meine Frau, was sie will und was nicht.» Sie finde es witzig und gut, dass er Krimis schreibe:

«Wir lassen uns beide unser Ding machen.»

Heini selber spielt Saxofon, «ein cooles Instrument, ein anderes käme für mich nicht in Frage». Er spielte einst in den Bands Pnö und Steven’s Nude Club, war Goalie beim FC Südstern («die italienischen Secondos konnten tschutten, ich brachte die Süssigkeiten»), studierte nach der Bäckerlehre und der Wirtschaftsschule ein Jahr an der Cornell University in New York. Inspiration genug für weitere Krimis. Fast schon skandalös: Noch nie war eine Konditorei Schauplatz in einem Heini-Krimi ...

Bruno Heini: Auf die Knie! Gmeiner, 283 S., Fr. 22.90. Lesetournee: 21. September, 20 Uhr, Restaurant Wart Hünenberg. 21. Oktober, 20 Uhr, Kultur- und Kommunikationslokal Wolhusen. 23. Oktober, 10 Uhr, Kino Cinepol Sins.

