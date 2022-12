Littau-Reussbühl Die neue Pfarrerin will die Kirche wieder unters Volk bringen Die Reformierte Teilkirchgemeinde Littau-Reussbühl hat mit Anja Kornfeld eine neue Pfarrerin. Sie ist offen für ungewöhnliche Ideen. Kathrin Brunner Artho Jetzt kommentieren 10.12.2022, 19.02 Uhr

Während der Nebel draussen alles in eine graue Suppe verwandelt, ist es im Foyer des Kirchenzentrums Littau-Reussbühl bei Tee und Guetzli sehr gemütlich. An der Wand des Foyers hängen verschiedene Bilder, darunter auch einige vom Gottesdienst der Amtseinsetzung von Anja Kornfeld. Im September hat die 48-Jährige ihre neue Stelle als Pfarrerin in der Reformierten Teilkirchgemeinde Littau-Reussbühl angetreten.

Pfarrerin Anja Kornfeld im Reformierten Kirchenzentrum der Teilkirchgemeinde Littau-Reussbühl. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 1. Dezember 2022)

Anja Kornfeld wurde in der Pfalz geboren und studierte in Bonn, Heidelberg sowie Berlin Theologie. Ihr Ehemann ist in der Pharmaindustrie tätig und fand eine Stelle in Triengen, wo er im Aussendienst arbeitet. Nachdem Anja Kornfeld ihr Vikariat (der praktische Teil nach dem Theologiestudium) abschloss, zog das Paar in die Schweiz.

Nach 17 Jahren war es Zeit für etwas Neues

17 Jahre arbeitete Kornfeld in der Kirchengemeinde Triengen, bis sie beschloss, eine neue Herausforderung anzutreten, und ihre Stelle in Littau-Reussbühl antrat. «Normalerweise bleibt man nicht so lange in seiner Kirchgemeinde. Nach 17 Jahren merkte ich jedoch, dass es Zeit war für mich, etwas anderes anzupacken.» Beim Café Gott-sei-Dank in Littau wurde sie auf die freie Stelle angesprochen und bewarb sich anschliessend. «Die Leute hier waren alle so freundlich und mir gefiel es, dass ich die Stelle in Littau antreten konnte, ohne dafür von Triengen wegzuziehen», sagt sie. Jetzt besetzt sie im Teilzeitpensum das Amt als Pfarrerin.

Ihr gefällt auch, dass sie in Littau-Reussbühl eine «hauseigene» Kirche hat. Auf den fragenden Blick schmunzelt Anja Kornfeld. Sie erklärt, dass die Reformierten in Triengen ihre Abdankungen manchmal in der katholischen Kirche abgehalten hätten und für die Sonntagsgottesdienste nach Sursee in die reformierte Kirche gingen. Eine hauseigene Kirche habe Triengen nicht und das schätze sie an ihrem neuen Arbeitsort.

Das Kirchenzentrum befindet sich praktisch zwischen Littau und Reussbühl. Es handelt sich um eine «Teilkirchgemeinde» der Kirchgemeinde Luzern, die wiederum die ganze Region Luzern umfasst. Zu dieser Kirchgemeinde gehört auch die Teilkirchgemeinde Stadt Luzern, die nur für das alte Stadtgebiet zuständig ist.

Was gegen eine Fusion spricht

Könnte man diese Teilkirchen nicht fusionieren? Bei dieser Frage lehnt sich Anja Kornfeld nachdenklich zurück. Zu fusionieren, wäre eine Möglichkeit, aber sie habe gelernt, dass die Leute gerne ihre Kirche im Dorf haben. «Sie mögen es, sich untereinander zu kennen», sagt Kornfeld. Sie beschreibt das anhand eines Beispiels. «Als ich einst stellvertretend in Gunzwil und Sempach Gottesdienste hatte, kamen weniger Leute in die Kirche als sonst. Einfach weil sie mich nicht kannten. In Sursee kannte man mich, daher waren dort die Reihen immer gut besetzt.» Das zeige auf, dass die Menschen das mögen, was ihnen bekannt ist.

Mit dieser Anekdote schneidet Anja Kornfeld das nächste Thema an. Seit einigen Jahren verzeichnet die Kirche rückläufige Besucherzahlen. Die Kirchenbänke leeren sich immer mehr. «Das ist mir schon bewusst», so Kornfeld. Da vermehrt Stellen gekürzt werden, führt dies zu Ressourcenknappheiten in den Pastoralräumen.

«Es braucht viel an Ressourcen und Zeit, neue Besuchende in die Kirche zu bringen. Auch braucht es eine andere Herangehensweise, wenn man mit Jugendlichen arbeitet»,

so Kornfeld. «Aber deswegen müssen wir damit nicht ganz aufhören, die Jugend anzuwerben.» Ihr Wunsch ist es deshalb, dass mehr Jugendliche die Kirchenbänke füllen und eine neue Generation von Kirchgängern heranwächst.

An Ideen, die Kirche mehr unters Volk zu bringen, mangelt es ihr nicht. «In Triengen habe ich einmal in der Dorfbeiz serviert», erinnert sich die Pfarrerin. «Da konnte man etwas trinken und wer wollte, konnte auch Fragen über Gott und die Welt stellen. So etwas könnte man wieder machen.» So fernab liegt die Idee gar nicht, denn in manchen Fällen ist der Barmann auch Seelsorger. Anja Kornfeld dreht die Sache einfach um.

