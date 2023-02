Herzog Gebäudetechnik zieht von Littau nach Reussbühl

Littau/Reussbühl Gebäudetechnik statt Schoggi: Herzog zieht in die ehemalige «Heidi»-Fabrik Die Herzog Haustechnik AG verlegt ihren Hauptsitz von der Luzernerstrasse in Littau an die Täschmattstrasse in Reussbühl. 28.02.2023, 14.30 Uhr

In der seit Ende 2022 geschlossenen, ehemaligen Schoggifarbrik Heidi an der Täschmattstrasse in Luzern-Reussbühl kehrt bald wieder Leben ein: Die Herzog Haustechnik AG mit ihren beiden Bereichen Gebäudetechnik und Bauspenglerei übernimmt die Gebäude ab April und richtet darin ihren neuen Hauptsitz ein. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Bisher war die Firma an der Luzernerstrasse in Littau beheimatet. Das rund 110-köpfige Team mit 20 Lernenden werde die neuen Räumlichkeiten in Reussbühl im Winter/Frühjahr 2024 beziehen.