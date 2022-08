Littering Pensionierter Heimleiter liest in Ebikon freiwillig Güsel auf – warum macht er das? Zigi-Stummel, Alu-Dosen, Gesichtsmasken: Auf dem Weg ins Fitness sammelt Jules Frey alles ein, was von anderen achtlos auf den Boden geschmissen wurde. Roman Hodel Jetzt kommentieren 15.08.2022, 05.00 Uhr

Sein Revier ist die Zugerstrasse zwischen der Mall of Switzerland und der Schindler-Kreuzung. Bis zu fünf Mal pro Woche frühmorgens marschiert Jules Frey auf den gut 300 Metern hin und zurück. Ziel: das Activ Fitness.

Im Vorbeigehen überprüft der 73-Jährige Strassenränder und Trottoirs. Je nach Abfallmenge schnappt er sich an einem der darauffolgenden Sonntage einen Güselsack, zieht Handschuhe über – und dann geht's los.

Und wieder eine Verpackung am Strassenrand gefunden: Jules Frey auf seiner freiwilligen Güseltour an der Zugerstrasse. Bild: Eveline Beerkircher (Ebikon, 8. August 2022)

Gut eine Stunde ist Jules Frey unterwegs, sammelt freiwillig Güsel vom Boden ein: hauptsächlich Alu-Dosen, PET-Flaschen, Verpackungen von Fast-Food-Restaurants, Zigarettenstummel und Kaugummis.

Während der Pandemie landeten überdies haufenweise Gesichtsmasken in seinem Güselsack. «30 Stück an einem Morgen waren keine Seltenheit, unglaublich», sagt Frey. Auch schon hat er einen Schal aufgehoben, mal einen Pulli. Vieles werde wohl einfach aus dem fahrenden Auto geworfen.

Angefangen hat er mit seiner Tour vor gut dreieinhalb Jahren, seit er in der Mall ins Training geht. Da fiel ihm auf, wie viel Güsel eigentlich am Strassenrand liegt. Er sagt:

«Statt mich über das Verhalten mancher Leute zu ärgern, engagierte ich mich lieber.»

Frey hat sich zeitlebens engagiert, vor allem für Menschen. Nach der Ausbildung zum Heimerzieher und Sozialarbeiter, einem Einsatz in der Jugendsiedlung Utenberg Luzern folgten Weiterbildungen, ehe er in der Stadt Luzern die Spitex aufbaute. Später leitete Frey das Betagtenzentrum Dreilinden Luzern und danach bis zu seiner Pensionierung das Alters- und Pflegeheim Nägeligasse in Stans.

Dass er als Pensionär nun freiwillig den Güsel anderer aufliest, an sechs bis acht Sonntagen pro Jahr mindestens einen halben 60-Liter-Sack voll, mag da und dort für Erstaunen sorgen. Doch für ihn stimmt's.

«Alles, was ich im Leben mache, muss einen Sinn haben.»

Und guttut es ihm sowieso. «Ich bin in Bewegung, kann dabei meinen Gedanken nachgehen.» Er findet auch nicht, dass die Gemeinde zu wenig putzt. Überhaupt weiss der Werkhof Bescheid. Frey kann dort die Güselsäcke beziehen und sie gefüllt wieder abgeben. Ende Jahr erhält er jeweils ein Dankeskärtchen, von Hand geschrieben. Diese Wertschätzung bereitet ihm Freude.

Der Werkdienst bedankt sich für jeden vollen Güselsack

Entsprechend zeigt man sich bei der Gemeinde Ebikon von seinem «grossen Engagement sehr positiv überrascht». Alois Camenzind, Leiter Werkdienst, sagt:

«Herr Frey sammelt ehrenamtlich regelmässig Güsel für die Allgemeinheit, was nicht oft vorkommt. Wir bedanken uns direkt oder per E-Mail für jeden Güselsack, den er bei uns im Werkhof deponiert.»

Der Werkdienst reinigt die Ebikoner Strassen einmal in der Woche mit der Kehrmaschine. Die Kübel an den Strassen werden im Schnitt dreimal pro Woche geleert. «Für eine gründliche Fötzeli-Tour entlang der Strassen, bei der ein Streifen von bis zu fünf Metern gereinigt wird, haben wir im Sechs-Wochen-Turnus die personelle Kapazität», sagt Camenzind.

Gerade die Kübel würden heute deutlich mehr geleert als vor fünf Jahren. «Ein grosses Problem ist, dass immer mehr Personen ihren privaten Hausmüll in öffentlichen Kübeln entsorgen», sagt Camenzind und fügt an:

«Man glaubt es kaum, doch es gibt Fälle, in denen Katzensand so beseitigt wird.»

Allgemein nehme die Güselmenge zu. So gesehen wäre es laut Camenzind schön, wenn sich mehr Menschen so engagieren würden wie Jules Frey.

Auch Frey hätte nichts gegen Nachahmer. Noch lieber wäre ihm allerdings, wenn alle ihren Güsel zu Hause oder wenigstens ordentlich entsorgen würden:

«Dann wäre ich zwar arbeitslos, aber der Umwelt täte es gut.»

