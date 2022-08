08:42 Uhr

EWL informierte am letzten Samstag über Verschmutzung

Am Freitag, 29. Juli stellte der städtische Energieversorger EWL erste Hinweise für eine bakterielle Verunreinigung des Trinkwassers im Gebiet Langensand-Matthof fest. Am Samstag sorgte die Auswertung einer zweiten Probe für die definitive Bestätigung. Daraufhin verteilte EWL Informationsblätter an die Haushalte und informierte die Liegenschaftseigentümer. Eine Mitteilung an die Medien ging am Samstag um 22.45 Uhr raus. Einige Anwohnerinnen und Anwohner kritisieren die Information durch EWL.