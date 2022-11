Lozärner Fasnacht 2023 So sieht die LFK-Plakette aus – erstmals gestaltet von einem Deutschen Künstler Die Plakette des Lozärner Fasnachtskomitees (LFK) für die Fasnacht 2023 ist da! Der Entwurf von Frank Schmohl aus Weil am Rhein (D) hat beim anonymen Wettbewerb am meisten überzeugt. 12.11.2022, 17.30 Uhr

Die Fasnachtsplakette 2023 des Lozärner Fasnachtskomitees LFK) hat der Künstler Frank Schmohl aus Weil am Rhein (D) gestaltet. Mit seinem Entwurf «Zauberwürfel – auf eine magische Fasnacht 2023» stellt der Künstler die kreative und zauberhafte Vielfalt der Lozärner Fasnacht ins Zentrum, wie das LFK am Samstag mitteilte.

Frank Schmohl mit «seiner» Plakette. Bild: LFK

Seit über zehn Jahren hat Frank Schmohl – in Fasnachtskreisen als «Fränky» bekannt – in Luzern Entwürfe für eine Plakette eingereicht. «Ja, und Fränky kommt aus Weil am Rhein, ennet der Schweizer Grenze», wie das LFK schreibt. Festzuhalten sei in diesem Zusammenhang:

«Die Wahl der Plakette ist und bleibt in den Entscheidungsgremien absolut anonym.»

So durfte sich Schmohl bereits dreimal als Dritt- und zweimal als Zweitplatzierter des Wettbewerbes der Lozärner Fasnachtsplakette feiern.

Die 2023er-Plakette ziert nun den bekannten Zauberwürfel von Rubik, welcher für Schmohl symbolisch für die Fasnacht steht: der Würfel fasziniert und gefällt, ob «fertig, bunt und geordnet», aber ebenso in einem «kreativen, wilden Durcheinander». Wie eben auch die Lozärner Fasnacht.

Und hier die Plakette in ihrer ganzen Pracht. Bild: LFK

Plaketten werden wegen Rohstoffpreisen teurer

Aufgrund der Rohstoffentwicklungen der letzten Jahre musste das LFK die Preise leicht anpassen. So kosten die Varianten Kupfer neu 10 statt 8 Franken, Silber 12 statt 10, der Silberpin 25 statt 20 Franken. Die hochveredelten Plaketten als nummerierte und limitierte Goldplakette bzw. -Pin bleiben unverändert bei 80 und als Gold-Kombi bei 130 Franken.