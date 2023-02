Lozärner Fasnacht Der Wey-Umzug brachte 60’000 Menschen ins Schwitzen Gemäss Polizei verlief der Umzug friedlich. Lediglich einige Kinder wurden kurzzeitig vermisst. Die Sujets waren so vielfältig wie eh und je. Lukas Zwiefelhofer 20.02.2023, 19.34 Uhr

Wey-Umzug durch die Stadt Luzern. Auf dem Bild zu sehen sind die Lozärner Chaote. Bild: Pius Amrein (Luzern, 20. Februar 2023) / Luzerner Zeitung

Der Wettergott meinte es in diesem Jahr gut mit der Luzerner Fasnacht – fast schon zu gut. Denn am Nachmittag des Güdismontags brannte die Sonne auf das Seebecken, wo rekordverdächtige 60’000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler den Wey-Umzug verfolgten. Einigen Zuschauern war anzumerken, dass ihnen zu heiss in ihren Kostümen ist. Wie es sich unter einem «Fasnachtsgrend» anfühlen musste, mag man sich kaum ausmalen.

Nichtsdestotrotz: Die Stimmung am Wey-Umzug war hervorragend. Die Zuschauerinnen und Zuschauer klatschten fröhlich den Umzugsteilnehmenden zu und für jeden Geschmack hatte es ein Sujet dabei. Gemäss Polizei verlief der Umzug friedlich und es gab es keine registrierten Zwischenfälle. Einzig fünf Kinder im Alter von 8 bis 9 Jahren wurden vorübergehend vermisst, konnten von der Polizei aber innert 30 Minuten ihren Eltern oder Bezugspersonen wieder übergeben werden.

Bobby-Car und Biene Maja sorgten für Stimmung

Sowohl optisch als auch musikalisch wussten die Bueri Chessler mit ihrem Bobby-Car-Sujet zu überzeugen. Wer den Bobby-Car-Song einmal gehört hat, weiss um das Ohrwurmpotenzial dieses Tracks. Mithalten konnten in stimmungstechnischer Hinsicht einzig die Lozärner Chaote mit ihren Biene-Maja-Sujets und dem dazugehörigen Kultsong: «In einem unbekannten Land ...» So erklang die Stimme Karel Gotts aus den Lautsprechern und animierte Gross und Klein zum Mitsummen.

Die Rotsee-Husaren Ebikon machten den Brand auf der Kapellbrücke vor 30 Jahren zu ihrem Sujet. Bild: Pius Amrein (Luzern, 20. Februar 2023) / Luzerner Zeitung

Zudem konnten gelungene historische Sujets bestaunt werden: Ins Auge stachen etwa die Rasselbandi Horw, die als Pestdoktoren mit den furchterregenden Pestmasken auftraten. Die Rotsee-Husaren aus Ebikon erinnerten mit ihren Feuerwehrsujets an den Brand auf der Kapellbrücke vor 30 Jahren. Auch die Rätsch-Häxe Lozärn mit ihrer Ritterburg inklusive Rittern und Pferden bekamen viel Applaus für ihre Darbietung.

Wer es lieber gruselig mag, kam bei Schenkastico auf seinen Geschmack. Als Rabenwächter verkleidet, wirkten sie mit ihren eindrücklichen Kostümen und einem riesigen Rabensagen furchterregend. Aber auch die Chappelgnome Lozärn, die Valhalla zu ihrem diesjährigen Fasnachtsthema machten, sorgten mit ihren gförchigen Masken für ein närrisches Highlight.

Der Preis für die buntesten Kostüme geht dieses Jahr an die Schteichocher Chriens, die mit ihrem Motto «Over the Rainbow» wohl genau das im Sinne hatten.

Wie üblich gab es auch politische Sujets am Umzug. Die Wey-Zunft Luzern liess mit dem Motto «Schisskafi Bondesplatz» aufhorchen. Denn geht es nach dem Stadtrat, soll auf dem Bundesplatz ein neues Kafi entstehen, was nicht nur Zustimmung fand. Das klang dann bei der Wey-Zunft wie folgt: «S Schisskafi Bondesplatz stellt sini Weiche, det chasch ned nor trenke sondern au seiche. De Stadtrot got nor det go suffe, denn die hend im Grend de gröschti Hufe.»

Die Blattlüüs Lozärn nahmen mit ihrem Motto «Galaktischi Böim» die anhaltende Diskussion um Veloplätze in der Stadt Luzern auf die Schippe. Auch hier bekam der Stadtrat sein Fett weg: «Wäge Veloparkplätz wird üse Läbensrum gnoh, jetzt semmer do ond dönd im Stadtrot säge: Ohni Böoim, do geht’s z Lozärn keis Lebe.»

Frau Holles Trauerzug als Botschaft

Die Zunft zu Safran Luzern wählte in diesem Jahr Frau Holle als Sujet. Der Wagen beeindruckte mit detaillierten Verzierungen, hinten ragte der berühmte Brunnen aus dem gleichnamigen Märchen heraus. Die Botschaft war jedoch keineswegs märchenhaft: Durch den Klimawandel wird der Schneemangel in den Bergen zu einem drängenden Problem. Frau Holle muss symbolisch dafür herhalten. Aber, fragt die Zunft humoristisch: Wer bringt denn in Zukunft den Schnee, wenn Frau Holle stirbt?

Einen ähnlichen Schwerpunkt setzte Congressus Ebrius. Als Evzonen verkleidet – das sind die Soldaten der ehemaligen königlich-griechischen Leibgarde – erinnerten sie an die verheerenden Waldbrände in Griechenland. Und betonten gleichzeitig: «d Klimaerwärmig esch kei lenggi Masche.»

